Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, că PNL discută în continuare cu USR-PLUS pentru stabilirea unor candidaţi comuni la primăriile de sector din Bucureşti şi în unele oraşe din ţară, precizând că sectoarele 3 şi 4 sunt „mai dificile”.

„Continuăm discuţiile, indiferent care va fi forma de înţelegere, din punctul nostru de vedere important este să ne concentrăm eforturile pe câştigarea primăriei capitalei şi evident a cât mai multor primării de sector.

”PNL nu va ataca USR în campanie”

Sunt două primării de sector unde situaţia e un pic mai dificilă, 3 şi 4. Sunt primari care stau bine în sondajele de opinie”, a spus Orban, la Digi 24.

El a precizat că, indiferent de decizia luată, PNL nu va ataca USR în campanie.

„Ne-am dori să ne înţelegem, dar indiferent de ce formă de înţelegere va exista, din punctul nostru de vedere nu va exista niciun atac împotriva USR-PLUS în toată perioada campaniei şi dacă vom putea susţine un candidat care are şanse mai mari, că e din PNL, că e din USR-PLUS, până la urmă în direcţia aceea ne vom îndrepta, pentru că obiectivul nostru este să eliberăm Bucureştiul de o guvernare catastrofală”, a afirmat Orban.

”La Constanţa noi deja am luat decizia”

Liderul PNL a mai spus că au fost validaţi candidaţi comuni deja în Zalău şi Galaţi şi mai sunt în analiză trei-patru municipii reşedinţă de judeţ.

„La Constanţa noi deja am luat decizia. Am făcut o cercetare sociologică foarte amplă, avem un candidat, Virgil Chiţac, care a fost foarte aproape de câştigarea alegerilor data trecută, care acum stă bine, beneficiază de încredere şi are prima şansă să câştige”, a mai spus Orban.

Trebuie precizat că, în ceea ce privește Primăria Capitalei, în ciuda unor animozități și neînțelegeri care au răzbătut în spațiul public dinspre PNL, liberalii continuă să facă parte, alături de USR-PLUS, din alianța care îl susține pe candidatul independent Nicușor Dan.