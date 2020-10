„Aş începe prin a accentua informaţia că România este singura ţară din UE care în primul semestru al anului 2020 a crescut investiţiile, raportat la perioada echivalentă a anului 2019. De asemenea, informaţia că nivelul investiţiilor publice, deşi suntem în criză economică generată de criza sanitară, este cel mai mare din ultimii 10 ani”, a afirmat Orban, la videoconferinţa „RoInvest”.

Investiţii importate în infrastructura de sănătate

Premierul a anunţat că în următoarea perioadă vor fi făcute investiţii importate în infrastructura de sănătate.

„Investiţii extrem de importante în următoarea perioadă vor fi în infrastructura de sănătate. Este clar că această pandemie ne-a pus la grea încercare şi a evidenţiat nevoi mari ale sistemului de sănătate publică şi atât din exerciţiul financiar multianual, cât şi din Programul Naţional de Recuperare şi Rezilienţă vom aloca sume extrem de importante, de peste 4 miliarde de euro, pentru dezvoltarea infrastructurii în domeniul sănătăţii, pentru a creşte calitatea serviciilor furnizate către cetăţeni din domeniul sănătăţii”, a adăugat Ludovic Orban.

Premierul a menţionat că de la începutul mandatului a transmis că doreşte schimbarea „paradigmei, filosofiei de guvernare”, pentru a nu susţine o creştere economică printr-o creştere artificială a cererii, a consumului, prin pârghii guvernamentale, ci prin investiţii, creşterea competitivităţii, inovare, cercetare, crearea unui climat favorabil afacerilor, favorabil investiţiilor private.

Orban a subliniat că multe dintre măsurile din Planul naţional de investiţii sunt operaţionale.

„Am lansat la 1 iulie planul naţional de investiţii – Reclădim România, dintre măsurile incluse cea mai mare parte au fost transpuse în reglementări şi multe dintre ele sunt operaţionale, de la IMM Invest până la schema de ajutor de stat pentru marile companii, pentru garantarea creditelor, pentru investiţii sau pentru capitalul de lucru, atât în programul IMM Invest, cât şi în schema de ajutor pentru marile companii. De asemenea, în ceea ce priveşte fondurile europene, am folosit pârghiile de realocări de fonduri ca urmare a creşterii flexibilităţii care a fost stabilită de Comisia Europeană, am relocat fonduri importante pentru a sprijini diferite programe de granturi. De asemenea, am folosit pârghia supracontractării pentru a creşte sumele alocate granturile alocate pentru investiţii”, a mai spus Orban.

Ludovic Orban a adăugat că Guvernul este preocupat de utilizarea foarte bună a fondurilor europene.

„Suntem preocupaţi de pregătirea foarte bună a utilizării fondurilor europene de care va beneficia România, indiferent că e vorba de banii din bugetul Uniunii sau de banii din facilitatea de rezilienţă şi de recupare sau de banii din programul Sure. Încercăm să pregătim foarte bine terenul, pentru prima oară am alocat bani din POIM şi din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică pentru a susţine beneficiarii, indiferent că sunt ministere, autorităţi locale, companii, care implementează proiecte, pentru a pregăti aceste proiecte în vederea unei absorbţii mai bune a fondurilor europene de care va beneficia România în următoarea perioadă”, a mai menţionat Orban.

Premierul a transmis că Guvernul a „deschis uşa larg” oricărui investitor serios în România.

„Pe următorii patru ani va trebui să ne concentrăm pe utilizarea tuturor resurselor, pe de o parte, pe de altă parte pentru fructificarea tuturor oportunităţilor pe care le avem şi aici Guvernul pe care îl conduc a deschis uşa larg oricărui investitor serios în România, oricine vrea să investească în România este bine primit, are un partener serios în Guvern. De asemenea, orice firmă din România care vrea să îşi dezvolte afacerile este tratată cu respect şi printr-un dialog încercăm să rezolvăm orice fel de probleme care apar”, a conchis Orban.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin