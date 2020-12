Ludovic Orban a adresat un mesaj important tuturor românilor, cu ocazia alegerilor pentru un nou Parlament. Premierul a ținut să sublinieze vă ziua de astăzi este decisivă și că românii vor trebui să decidă în ce direcție se îndreaptă România. Mai mult chiar, Orban a vrut să sublinieze clar că măsurile de protecție sanitară care au fost instituite în secțiile de vot sunt respectate și că nu există vreun risc de contaminare.

„Astăzi este o zi decisivă pentru evoluția României.

Astăzi, românii au puterea să decidă în ce direcție îndreaptă România.

Îi invit pe toți românii să își exercite dreptul de vot și să participe la această decizie fundamentală pentru destinul nostru, al tuturor.

În ceea ce mă privește, mi-am exercitat dreptul de vot și am votat pentru dezvoltarea României. Am votat pentru o Românie dinamică, modernă, o Românie încrezătoare în forțele sale, o Românie care să fie respctată la nivel internațional. Am votat pentru reforme substanțiale, am votat pentru o orientare euro-atlantică evidentă a României. De asemenea, am votat pentru un Plan de Dezvoltare care să permită saltul pe care România îl merită.

Îi asigur pe români că măsurile de protecție sanitară care au fost instituite în secțiile de vot sunt respectate și că nu există vreun risc de contaminare.

Se întâmplă o dată la 4 ani

Mergeți cu încredere la vot și folosiți-vă puterea pe care o aveți. Nu se întamplă în fiecare zi, se întâmplă o dată la 4 ani. Puneți-vă pecetea pe soarta României pe următorii 4 ani de zile!”, a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.

Imediat au început să curgă comentariile din partea celor care îi urmăresc pagina de socializare. „Votăm pentru o Românie Europeană! Nu lăsăm să decidă altcineva în locul nostru! Îmi doresc o Românie dezvoltată!”, a scris un internaut, în timp ce un altul a ținut să spună că „am mers la vot pentru viitorul copiilor mei. Măcar ei sa trăiască mai bine, într-o țară dezvoltată, civilizată, respectată”.