Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, a declarat, marţi, că a semnat autorizaţia de construire pe încă două sau trei tronsoane care nu sunt afectate de procesul îndreptat împotriva CFR SA şi a dat asigurări că în prezent antreprenorul lucrează în zona Aeroportului Otopeni.

„În momentul de faţă, pe respectivul obiectiv (linia de cale ferată Gara de Nord-Otopeni – n. red.) se lucrează. Ieri, pe data de 18, am semnat ordinul de începere a lucrărilor sau mai exact autorizaţia de construire pe încă două sau trei tronsoane, tronsoane care nu sunt afectate de acel proces care ştiţi foarte bine că este intentat împotriva CFR SA. Eu îmi doresc ca acest obiectiv să fie finalizat anul viitor. În acest moment, antreprenorul are front de lucru, lucrează în zona Aeroportului Otopeni. Aceasta a fost preocuparea noastră, ca antreprenorul să nu fie blocat. Finalizează în instanţă contestaţia şi după ce se pronunţă instanţa vă vom spune ce facem cu pasul următor”, a spus Bode, care a participat la evenimentul organizat de Metrorex pentru marcarea celor 40 de ani de la punerea în circulaţie cu călători a primului tronson de metrou Semănătoarea – Timpuri Noi.

Termenul la care trebuie să se pronunţe instanţa pe acest subiect este 20 noiembrie.

Lucrările la calea ferată care leagă Aeroportul Internaţional Henri Coandă de Gara de Nord vor continua, iar CFR SA va face apel la decizia Curţii de Apel Bucureşti, a declarat, la jumătatea lunii octombrie, directorul general al companiei, Marius Chiper.

„Poziţia oficială a CFR este că noi am respectat şi vom respecta întotdeauna legea şi hotărârile instanţei privind proiectele pe care le derulăm. Într-adevăr, avem o situaţie specială cu acest proiect. Câţiva dintre locatarii din acea zonă au promovat în instanţă o acţiune pentru a – să spunem – diminua sau anula efectele Hotărârii de Guvern de expropriere. Termenele de instanţă au fost destul de rapide. Din ce ştiu eu, prima şedinţă a fost în data de 7 octombrie şi, imediat, în 11 octombrie, s-a dat o decizie de suspendare a acestei Hotărâri de Guvern.

Înţelegem acest demers, l-am analizat cu colegii noştri din departamentul juridic şi îl punem în aplicare fără nicio îndoială, doar că lucrurile sunt un pic altfel, în sensul că, în timp ce se derula acţiunea în instanţă, noi am continuat procesul de expropriere conform Legii 255. Am emis deciziile de expropriere – avem decizii de expropriere emise din data de 10 octombrie, pentru că am respectat termenul de notificare prevăzut de lege a tuturor proprietarilor şi, din punctul nostru de vedere, suntem deja sub efectul Legii 255, adică după emiterea deciziilor de expropriere avem drept de construcţie pe acest amplasament. Aşa spune Legea exproprierilor şi noi ţinem cont”, a spus Chiper, pe 17 octombrie.

Potrivit acestuia, hotărârea instanţei nu are influenţă asupra contractului aflat în derulare şi asupra lucrărilor pe care CFR SA le execută pe un amplasament care nu aparţine contestatarilor.

