Cum reușesc afacerile din piața auto să își continue activitatea, în special dealerii auto autohtoni, aflați dintr-un interviu cu Lucian Alexe, CEO al Proleasing Motors, companie antreprenorială cu capital exclusiv românesc, dealer și service autorizat pentru mărcile Ford, BMW şi Hyundai.

Cum credeți că a impactat epidemia de COVID-19 compania Proleasing Motors?

Anul 2019 a fost cel mai bun din istoria de 20 de ani a companiei. Am avut peste 200 milioane de lei cifra de afaceri și o creștere de 20% față de 2018. Toate locațiile și diviziile companiei au înregistrat creșteri de minimum 20% față de 2018. De asemenea, primele 2 luni din 2020, ianuarie și februarie, s-au încheiat cu o creștere a cifrei de afaceri de 10 până la 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Previziunile mele erau de realizare a unui nou an foarte bun, atât pentru vânzări, cât și pentru zona de servicii after-sales.

„Aterizarea” brutală a tuturor activităților din economie la finalul lunii martie, odată cu decretarea stării de urgență, ne-a impactat atât vânzarea de mașini, cât și activitatea de service. De exemplu, intrările în service s-au redus cu 13%.

La acest moment suntem într-un proces de revenire la normalitatea business-ului, dar totul depinde de ceea ce se va intampla în plan sanitar. In situatia extinderii numărului de cazuri de infectare cu siguranță vor fi efecte în activitatea companiei. Suntem însă bine pregătiți din punct de vedere al rezervelor de cash, al stocurilor și nu văd decât posibile scăderi de activitate pe baza emoțiilor generate de menținerea unui număr mare de infestări.

La acest moment este greu de estimat un rezultat financiar pentru întreg anul 2020, dar o scădere de 15 – 20% a cifrei de afaceri este posibilă, cu implicații și asupra profitabilității.

Când ați observat că lucrurile iau o întorsătură ce necesită adaptare la noul context ?

La începtul lunii martie analizam ceea ce se întâmplă în Spania și Italia și mai ales, încercam să estimez momentul în care efectele acestei pandemii vor fi prezente și în România. Odată cu primele măsuri anunțate de autorități, am avut convingerea că se va schimba drastic situația și în România, nu atât ca efect direct al creșterii numărului de cazuri, cât mai ales ca urmare a faptului că emoțiile tuturor deveniseră extrem de puternice. Aveam cu toții în față o amenințare de care nu știam cum să ne ferim, eram vulnerabili pentru că, din punct de vedere medical, nu existau tratamente confirmate.

Cum v-ați organizat intern pe perioada pandemiei ?

Încă de la începutul lunii martie am luat atât măsuri de aprovizionare cu dezinfectanți și măști, cât și de reorganizare a activităților în companie.

Primele măsuri au fost de conștientizare a întregului personal despre acest pericol și de aducere la cunoștință a măsurilor de protecție obligatorii, atât la serviciu, cât și în viața personală.

Am redus prezența la serviciu, pe măsura reducerii activității și am reconsiderat fluxurile de interacțiune între angajați astfel încât să lucrăm în cele 5 locații ale noastre pentru a asigura continuitatea business-ului în cazul în care, din motive medicale, am fi fost nevoiți să închidem una dintre locații.

Care au fost primele măsuri luate pentru protecția business-ului, precum și a angajaților ?

Prima măsura a fost aceea de a comunica cu toți angajații noștri astfel încât să reducem incertitudinea acestora atât din punct de vedere sanitar, cât și din punct de vedere al continuării afacerii.

Din punct de vedere protecție business ne-am concentrat pe menținerea continuității afacerii în toate locațiile noastre, asigurând astfel servicii de mobilitate clienților noștri. Am luat măsuri de încasare a creanțelor, dar și de achitare la timp a furnizorilor. Am asigurat o rezervă de cash importantă și acest lucru ne-a permis să ne gândim la menținerea business-ului în mișcare, nu la supraviețuire.

Din punct de vedere sanitar am aplicat întocmai toate recomandările oficiale (lucru de la distanță, reducerea interacțiunii între angajați, organizarea activităților astfel încât să păstrăm distanțarea, asigurarea de dezinfectanți). În mod particular, am asigurat dezinfectarea spațiilor de lucru, a mașinilor din service-uri (atât la intrare, cât și la predarea acestora către clienți), livrarea mașinilor noi către clienți la domiciliul acestora. În general, ne-am desfășurat activitatea pe principiul no-touch.

Protejând angajații și clienții, am protejat și business-ul din punct de vedere sanitar.

Prin ce schimbări a trecut Proleasing de la începutul pandemiei și până acum ?

Am învățat încă o dată faptul că trebuie să fii pregătit pentru orice. Practic, nu cred că cineva din România se gândea la începutul anului că putem trăi astfel de vremuri, atât din punct de vedere emoțional, cât și al business-ului. Am învățat faptul că trebuie să comunici clar și imediat, atât intern, cât și extern, în situații de „aterizare forțată” și de asemenea, am conștientizat încă o dată importanța crucială a „echipajului” în astfel de situații.

Dacă din punct de vedere al numărului de angajați nu au avut loc schimbări esențiale, compania a început un proces de rescriere a modului de lucru care să îi sporească elasticitatea în organizare și flexibilitatea în derularea operațiunilor. Am redistribuit taskurile și acest lucru a folosit tuturor, am redus comunicarea directă și am lucrat mai mult pe mail, prin call-uri.

Cât credeți că va mai dura această criză sanitară și, în consecință, cea economică?

Nu am destulă expertiză ca să mă pronunț asupra crizei sanitare, dar, observând ce se întâmplă în țară și nu numai, pot trage concluzia că va trebui să ne adaptăm la un nou context, asta până când se va găsi o soluție de revenire la ceea ce numeam normalitate.

Efectele economice sunt greu de estimat la acest moment. Cu siguranță că întreg mediul de business este și va fi afectat, dar anumite sectoare vor avea de suferit pe termen mediu și lung.

Dacă vom fi nevoiți să închidem încă o dată economia, pentru a face față situației sanitare în agravare, vor fi probleme mari, mai ales pentru antreprenorii români.

Cei fără rezerve de cash, conservatori față de necesitatea schimbării și modernizării business-ului, vor avea dificultăți în continuarea afacerii.

Cum a afectat COVID cifra de afaceri a Proleasing in semestrul 1 ?

În acest an am avut o scădere de 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, activitatea de service a scăzut cu 10%, iar cea de vânzări cu 5%.

Care au fost cele mai afectate zone de business ?

Cea mai afectată a fost divizia de vânzare autovehicule rulate, ale cărei rezultate au fost mai mici cu 25 % față de primele 6 luni din anul trecut, dar sunt semnale de revenire în ultimele săptămâni.

Ce măsuri veți lua la Proleasing până la sfârșitul anului, în contextul în care numărul de cazuri de COVID crește ?

Din punct de vedere sanitar, am implementat toate recomandările sanitare ale autorităților, recomandări care în compania noastră sunt de fapt obligatorii, atât pentru angajați, cât și pentru clienți. Am intensificat comunicarea cu echipa, pentru ca fiecare angajat să conștientizeze că trebuie să se comporte responsabil, atât față de el, cât și față de colegii lui și să respecte la job și în viața privată regulile de prevenție.

Am alocat și alocăm în continuare fondurile necesare achiziției de materiale sanitare pentru angajații noștri.

Încercăm să ne desfășurăm business-ul normal, pentru a proteja compania și angajații dar, dacă situația sanitară va impune, suntem pregătiți să implementăm restricții atât la nivelul prezenței oamenilor la serviciu, cât și pentru interacțiunea cu clienții.

Ce cifră de afaceri estimați până la sfârșitul anului ? Mai ales în contextul COVID.

La acest moment este greu de făcut o estimare pentru întreg anul pentru că, sanitar, criza nu este depășită. Lucrăm cu estimări lunare, astfel încât să putem lua măsuri mai rapide, dacă situația o va impune.

Cum s-a văzut la Proleasing în materie de vânzări decizia statului român de a investi în fondul de mediu pentru achiziția de mașini electrice și hibride?

În acest an toate mărcile distribuite de Proleasing Motors (BMW, FORD, HYUNDAI) au înregistrat vânzări în cadrul programului Rabla Plus. Vânzările cele mai bune pentru modele electrice le-am avut la Hyundai, iar pentru Plug-in la Ford și BMW.