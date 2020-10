Nu a trecut nici o săptămână de la plecarea Teodorei Iacob de la postul Digi24, însă aceasta a început deja un alt job. Mai exact, fostul reporter și-a făcut propriul site de știri. Anunțul cel mare a fost făcut chiar de ea, pe pagina personală de facebook.

Site-ul se numește Nature Talks și a fost lansat de ieri, 4 octombrie.

„Am auzit des în ultimul timp expresia: ”Eram fericiți și nu știam”. A apărut într-un editorial despre pandemia de coronavirus. M-a pus pe gânduri… Așa e, eram fericiți, zburam oriunde, mergeam mult cu mașina, cumpăram de toate, în exces chiar, ni se părea că lumea e la picioarele noastre. Și când am fost forțați să luăm o pauză, am redescoperit natura și am realizat, unii dintre noi, că i-am greșit. Da, eram fericiți într-adevar, dar natura… cum era?

Din drag de natură dăm startul mâine unui site de știri despre mediu, www.naturetalks.ro. Vom prezenta problemele de mediu din România, soluții, materiale în exclusivitate. Fiți cu ochii pe noi si nu uitați că natura ne vorbește în fiecare zi, trebuie doar să ne oprim o clipă și să o ascultăm…”, a scris Teodora Iacob pe Facebook.

Într-un interviu pentru paginademedia.ro aceasta a mărturisit că Digi24 a ajutat-o enorm pe plan profesional și a plecat cu ”un bagaj enorm de cunostinte”.

„Am plecat de la Digi24 cu un bagaj enorm de cunoștințe și pentru asta sunt recunoscătoare”, spune Teodora, pentru Paginademedia.ro.

”Sunt și reporter și redactor și editor, sunt aproape non-stop cu ochii pe fluxurile de știri”, a mai spus aceasta.

De ce a plecat de la Digi24?

Întrebată de ce a luat o astfel de decizie și cum de a hotărât să renunțe la Digi24, fostul reporter susține c sunt mai multe de transmis prin intermediul noului proiect.

„Cât timp am fost reporter la Digi24, m-am ocupat în special de reportaje legate de mediu. Am realizat și o campanie despre poluarea din București, chiar înainte să izbucnească pandemia de coronavirus.

Am decis să încep acest proiect pentru că am simțit nevoia să spun mai multe despre mediu.

Cei care lucrează în redacțiile de știri știu că volumul de informații și de subiecte pe care le acoperi este mare. De aici și provocarea de a explica în câteva minute un subiect complex.

Am făcut față provocării, dar am ales să vorbesc oamenilor ”pe îndelete” despre natură”, a spus fostul reporter.