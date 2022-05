Președintele Volodimir Zelenski a făcut un gest neașteptat. Liderul de la Kiev l-a onorat pe cel mai faimos câine al țării, Patron.

Menționăm faptul că Patron, care este un Jack Russell Terrier, a devenit o figură naţională din momentul în care Rusia a invadat Ucraina. Mai exact, patrupedul a reușit să ajute echipele de eliminare a minelor din orașul Cernigău.

Potrivit informațiilor existente până acum, câinele Patron ar fi descoperit aproximativ 150 de muniţii ca parte dintr-o echipă care lucrează pentru Serviciul de Stat de Urgenţă.

În cadrul ceremoniei care a avut loc în cursul zilei de duminică, președintele Zelenski i-a înmânat lui Patron şi proprietarului său, Mihailo Iliev, premiul de stat “Pentru servicii dedicate” în cadrul unei întâlniri cu premierul canadian Justin Trudeau.

Patron the dog, the legend of this war, got his presidential award today, too. How cute is that!#dogsofukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/HUsimtKWdz

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) May 8, 2022