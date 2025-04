Comisia Europeană urmează să prezinte, în decurs de două săptămâni, un plan detaliat privind eliminarea treptată a tuturor importurilor de combustibili fosili din Federația Rusă, a anunțat joi președintele Comisiei, Ursula von der Leyen. Declarația a fost făcută în cadrul unui eveniment dedicat energiei, desfășurat la Londra, conform informațiilor publicate pe site-ul oficial al executivului comunitar.

„Peste două săptămâni, comisarul nostru pentru energie, Dan Jørgensen, va prezenta o foaie de parcurs, cu măsuri concrete pentru eliminarea treptată a tuturor importurilor de combustibili fosili din Rusia. Astfel, nu ne vom mai baza pe o putere ostilă pentru aprovizionarea noastră cu energie. În ceea ce privește aprovizionarea cu gaze, nu am uitat cum Statele Unite au intervenit imediat cu GNL atunci când am avut nevoie de el în timpul crizei energetice. Și cum am primit gaze naturale suplimentare prin conducte din Norvegia.

Și cum țări mai îndepărtate, precum Japonia și Republica Coreea, au colaborat îndeaproape cu noi pe piețele globale, pentru a ne asigura securitatea energetică imediată. Aceste parteneriate energetice, inclusiv importurile de GNL din Statele Unite, rămân de o importanță strategică pentru Uniunea Europeană”, a spus von der Leyen.