Lovitură pentru Nicușor Dan din partea dezvoltatorilor imobiliari. Suspendarea planurilor urbanistice zonale de către Primarul General riscă să se transforme într-un mega-scandal.

Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari din România – Urbanis a publicat miercuri o Scrisoare deschisă prin care protestează împotriva intenției anunțate de Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, cu privire la suspendarea planurilor urbanistice zonale – PUZ din București.

Lovitură pentru Nicușor Dan. Are obligația să respecte principiile consacrate la nivelul UE

”Suspendarea efectelor PUZ-ului contravine prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul care precizeaza ca potrivit art. 56 din actul normativ amintit mai sus, valabilitatea prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora, în următoarele situații: a) dacă în timpul perioadei de valabilitate a fost începută, în condițiile legii, procedura de autorizare a executării lucrărilor de construire/desființare.

Autoritățile publice din România au obligația să respecte principiile consacrate la nivelul Uniunii Europene, respectiv principiul protecției încrederii legitime și principiul securității juridice sau al stabilității raporturilor juridice.

Practica instanțelor europene arată fără dubiu că măsuri abuzive ale autorităților care generează insecuritate și lezează încrederea legitimă nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii Europene.

”Importanța principiului protecției încrederii legitime”

Cu titlu de exemplu, amintim Hotărârea din 14 Septembrie 2006, Elmeka NE/Ipourgos Ikonomikon, C-181/04 si C-183/04, prin care CJUE a subliniat importanța principiului protecției încrederii legitime, statuând următoarele:

„În ceea ce privește principiul protecției încrederii legitime a beneficiarului conduitei favorabile, este adecvat că, mai întâi, să se determine dacă conduita autorităților administrative a dat naștere unei așteptări rezonabile în mintea unui agent economic prudent în mod rezonabil. Dacă a dat, atunci trebuie să se stabilească natura legitimă a acestei așteptări.

Încrederea particularului poate fi apreciată drept legitimă ori de câte ori acesta a intrat cu bună credință în raporturi de drept administrativ cu autoritatea, primind drepturi și asumându-și obligații în cunoștință de cauză și în considerarea exercitării/executării lor, în scopul dezvoltării unei afaceri, al creșterii competitivității.”, precizează dezvoltatorii imobiliari în Scrisoarea deschisă.

”Ingerință în judecarea unor dosare aflate pe rol”

”Asa cum rezulta chiar din motivarea sau propunerea de motive rezulta ca la baza acestui demers stau inclusiv sesizarile celor 2 asociatii Uniunea Salvati Romania si Eco-Civica, insa acestea au si calitatea de reclamanti in dosarele mentionate chiar in propunerea de motive.

Prin urmare apare o aparenta de incalcare a puterii judecatoresti, care nu s-a pronuntat definitiv in spetele avute in vedere, iar interventia in favoarea acestor asociatii pe parcursul judecatii apare drept o ingerinta in judecarea unor dosare aflate pe rolul instantelor de judecata, drept o incalcare a autoritatii judecatoresti.

De altfel, suspendarea unei Hotarari a Consiliului Local este tot de competenta instantelor judecatoresti, iar un astfel de demers se poate realiza doar in fata instantelor de judecata.”, susțin membrii Urbanis.

”Impact direct asupra companiilor și angajaților”

”Piata constructiilor din Capitala are un procent de aproximativ 30% din totalul pietei constructiilor la nivel national, acelasi lucru aplicandu-se si in privinta numarului de companii si a numarului de angajati de la nivel, rezultand nu numar de peste 100.000 angajati si 25.000 de companii in domeniul constructiilor si dezvoltarii imobiliare.

Suspendarea PUZ-urilor locale pentru o perioada de 2 ani va avea un impact direct asupra acestor companii si implicit asupra angajatilor care nu vor mai putea lucra din cauza lipsei unor noi proiecte de construire atat in domeniul public cat si in domeniul privat.

Anul 2020 a fost un an dificil pentru intreaga economie, insa cu toate acestea industria dezvoltarii imobiliare si a constructiilor si-a pastrat un ritm accelerat, avand cea mai buna dinamica din randul tarilor UE.

Din punctul nostru de vedere, acest domeniu este si ramane fundamental pentru dezvoltarea Capitalei si a economiei nationale si afectarea lui poate avea efecte extrem de dramatice.”, mai arată Urbanis în documentul citat.