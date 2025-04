Nicușor Dan a declarat că împărtășește frustrarea cetăţenilor faţă de promisiunile nerespectate şi lipsa de direcţie a statului. El consideră că anularea alegerilor din 2024 a fost un moment-cheie care l-a determinat să candideze.

„Simt şi eu, ca voi, frustrarea amară a atâtor promisiuni goale şi a speranţelor spulberate. Anularea alegerilor din 2024 a fost ca o palmă dură, arătându-ne cât de uşor ne pot fura viitorul nepăsarea şi incompetenţa unui stat corupt şi leneş. M-a cutremurat gândul că România se îndepărtează de drumul european pe care l-am clădit cu atâta trudă. Atunci, în acel moment, am înţeles că nu mai pot sta deoparte. Trebuie să luptăm cu toată energia pentru democraţia şi libertatea noastră, pentru tot ce am câştigat cu sacrificii imense. De aceea am luat decizia să candidez independent la preşedinţia României!”

El a vorbit despre cele trei direcţii în care România poate merge și a argumentat alegerea unei conduceri pro-europene și integre.

Candidatul a subliniat că a fost mereu de partea cetățenilor, atât în stradă, cât și în instituții, fără a-și compromite valorile.

„Eu am pus suflet în lupta pentru transparenţă şi onestitate. Am fost alături de voi, un simplu cetăţean indignat, văzând cum interese meschine sufocă binele comun. Am simţit alături de voi bucuria victoriilor în stradă şi în tribunale, când am apărat parcurile, pădurile, viitorul copiilor noştri. Am învăţat că forţa noastră vine din unitate şi din refuzul de a ceda. Chiar şi în interiorul sistemului, am rămas acelaşi om, ghidat de aceleaşi valori. Am spus NU corupţiei cu toată fiinţa, am deschis dialogul cu respect şi onestitate. Am negociat, dar niciodată nu mi-am trădat crezul, nu mi-am vândut principiile pentru care mi-aţi oferit încrederea.”