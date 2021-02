Lovitură pentru Halep! E OUT de la Australian Open în proba de dublu, unde nu a putut să treacă de primul tur.

Calificarea în turul al doilea este recompensată cu un premiu total de peste 28.000 de euro.

Lovitură pentru Halep! Nu a reușit să acceadă în turul doi

Perechea Simona Halep/Charlotte Kempenaers-Pocz (România/Australia) a fost eliminată în primul tur al probei de dublu de la Australian Open

Cele două sportive au fost învinse, joi, cu scorul de 6-3, 7-5, de cuplul australian Arina Rodionova / Storm Sanders.

În setul al doilea, Halep şi partenera ei de 16 ani au condus cu 5-1, dar au pierdut apoi şase ghemuri la rând.

Simona Halep va evolua în continuare în proba de simplu, în care este calificată în turul al treilea.

Eliminare și pentru Buzărnescu

În aceeaşi fază, echipa Mihaela Buzărnescu/Ankita Raina a pierdut, cu scorul de 3-6, 0-6, meciul cu perechea australiană Olivia Gadecki/Belinda Woolcock, beneficiară a unui wild card.

Calificarea în turul al doilea este recompensată cu un premiu total de 45.000 de dolari australieni (28.700 de euro) şi cu câte 70 de puncte WTA, potrivit news.ro.

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, a învins-o, miercuri, cu scorul de 4-6, 6-4, 7-5, pe jucătoarea australiană Ajla Tomljanovic, locul 72 WTA, în turul al doilea al AusOpen. Halep s-a impus după ce a revenit de la 2-5 cu un break, în decisiv.

Ea va evolua în premieră, în turul următor, cu rusoaica Veronika Kudermetova, locul 36 WTA şi cap de serie numărul 32, care a învins-o pe compatrioata ei, Varvara Graceva, locul 97 WTA, cu scorul de 5-7, 6-2, 6-2.

”A fost mai mult decât credeam”

“Mă aşteptam la un meci greu, pentru că ştiam că joacă tare, cu putere, ştiam că este o adversară redutabilă, aşa că mă aşteptam să fie un meci dificil, dar a fost mai mult decât credeam.

Sunt foarte fericită că pot să zâmbesc acum.

(n.r. – ce şi-a spus când a fost condusă cu 5-2) Ei bine, nu am fost prea pozitivă când am vorbit cu mine însămi, nu am vorbit de scor, doar m-am acuzat pe mine însămi că nu sunt suficient de puternică să joc împotriva ei.

Dar, în final, am fost mai puternică psihic, Mi-am dorit să câştig şi nu am vrut să cedez.

(n.r. – despre următorul meci, cu Veronika Kudermetova). Nu cred că am jucat împotriva ei, va fi o nouă provocare, o voi urmări pe întregistrări, aşa cum fac de fiecare dată când mă confrunt cu o jucătoare cu care nu m-am mai întâlnit, dar mai întâi vreau să mă recuperez după acest meci.

Dacă voi la sută la sută ca azi, va fi bine” a declarat Halep, la interviul de după meci.