Lovitură pentru frații Becali. Anamaria Prodan: Sunt oameni fără școală, care au fost în închisoare pentru spălare de bani

Anamaria Prodan susține că transferul lui Dennis Man a fost realizat de ea, însă frații Becali au intervenit la final. Totodată, impresara a spus despre frații Becali că sunt „oameni fără şcoală, bătrâni, care au fost în închisoare pentru spălare de bani”.

„Tot ce ştiu estă că oamenii la care te referi sunt oameni fără şcoală, bătrâni, care au fost în închisoare pentru spălare de bani. Nu mai suport acest tip de insinuare. De la început până la sfârşit, transferul lui Man a fost făcut cu mintea mea. Are contract cu mine şi în prezent.

Este adevărat că este primul jucător pentru care am fost dată în judecată. El însuşi s-a speriat puţin şi nu a controlat faptul că unele lucruri s-au întors cu capul în jos, când alţi impresari s-au aruncat pe o bucată gustoasă. Nu schimbă faptul că a avut şi are contract cu mine”, a declarat Anamaria Prodan, conform transfery.info

Giovanni Becali, pus la zid de Yesilova

Anterior, Yuksel Yesilova, secundul lui Gigi Mulţescu, a reacționat dur cu privire la declarațiile pe care Giovanni Becali le-a făcut referitoare la el.

„Am văzut ce a zis Giovanni Becali despre mine şi am intrat în stare de şoc. Toată lumea care mă cunoaşte ştie că nu am fost doar omul care-i căra geanta lui Gigi Mulţescu. Cred că Becali ori a băut prea mult, ori e prea bătrân. Sunt mândru că am lucrat cu Gigi Mulţescu şi îi datorez foarte mult din cariera mea în fotbal”, a spus acesta, pentru looksport.ro

Referitor la declarațiile făcute de Giovanni Becali potrivit cărora Yesilova lucrează pentru Erdogan, acesta a spus că el nu are voie să vorbească despre Erdogan, subliniind că el a servit Turcia, nu președintele țării.

„Giovanni Becali a spus despre mine că sunt ministrul de finanţe al lui Erdogan. Opreşte-te, nu ai voie să vorbeşti despre Erdogan! Eu am servit Turcia, nu pe Erdogan. Cred că Becali a băut prea mult şi nu-şi dă seama ce vorbeşte. Nu vorbi despre Erdogan!”, a mai spus el.