Jean Claude Jucker joacă tare și o pune la colt pe Viorica Dăncilă. Una dintre dorințele premierului României nu are nicio șansă de reușită. Dăncilă vrea să o înlocuiască pe Coina Crețu din funcția de comisar european cu fostul europarlamentar, Ioan Mircea Pașcu.

Juncker nici nu vrea să audă de aceastp modificare, deși Crețu, dar și Andrus Ansip, comisarul Estoniei și-au dat demisia. Președintele Comisiei Europene spune că cei doi nu ar trebui înlocuiți întrucât costurile ar fi mari, iar executivul european poate suplini munca lor în cele patru luni de mandat rămase.

Mai mult, pentru a evita înlocuirea lor, Juncker a introdus un proiect de act normativ prin care Consiliul să decidă că nu este nevoie ca posturile libere să fie ocupate pentru cât a mai rămas din mandatul actualei Comisii, anunță euractiv.com.

„Nu este destulă muncă pentru a ocupa 28 de comisari toată ziua. De aceea am reorganizat Comisia, am numit vicepreşedinţi şi am redus mult numărul portofoliilor. Atâta vreme cât statele membre nu vor reuşi să se pună de acord asupra unei diminuări a numărului comisarilor, succesorul meu va trebui să gestioneze lucrurile în acelaşi mod”, a afirmat Juncker.

Viorica Dăncilă a decis, însă, să nu lase postul României vacant şi l-a propus pe Ioan Mircea Paşcu drept înlocuitor pentru Corina Creţu. Paşcu a fost unul dintre cei care nu au mai fost puşi pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare din 26 mai.

Şi Estonia a cerut înlocuirea comisarului demisionar care o reprezintă în Comisia Europeană.

Lăsarea postului de comisar vacantă ar însemna un nou eşec pe plan european al guvernării PSD-ALDE, în condiţiile în care şi comisarul anterior, Corina Creţu, a avut în repetate rânduri o atitudine critică la adresa partidului şi a candidat la europarlamentare pe listele PRO România.

