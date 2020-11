Președintele Pro România, Victor Ponta, a vorbit, duminică seară, la România TV măririle de pensii. Acesta a precizat că nu se va majora nimic până pe 6 decembrie pentru că nici PSD-ul nu a vrut, deși aveau majoritate și „puteau să treacă totul în două zile, dar n-au vrut că să nu se supere PNL-ul.

„Problema este următoarea: prin ceea ce noi propunem, chiar dacă nu se măresc pensiile cu 40%, se întâmplă ceva mult mai corect. Legea pensiilor era o chestiune total incorectă. Cel care are 10.000 pensie primește 40% în plus, iar cel care are 1.000 de lei pensie, mai primește 400. Ceea ce noi am propus nu este un deficit structural. (…) Aici, domnul Cîțu din vară le-a promis în scris că nu va mări pensiile, că nu va da alocațiile”, a precizat președintele Pro România.

Ponta le transmite pensionarilor să nu aștepte degeaba majorările de pensii în 2021 pentru că acest lucru s-ar putea să nu se întâmple, indiferent dacă PNL sau PSD va fi la guvernare.

„Eu cred că în 2021 cine așteaptă pensii, fie de la PNL, fie de la PSD, va aștepta degeaba. Eu prefer să spun adevărul. Nu e bine să spui adevărul și să dai vești proaste, dar eu când le-am dat oamenilor banii înapoi, în 2012, m-am ținut de cuvânt. Acum nu pot să spun că următorul guvern, PNL sau cine va fi, o va face”, a afirmat Victor Ponta la România TV.

Ce spunea ieri premierul despre majorarea pensiilor

Premierul Ludovic Orban a declarat sâmbătă că majorarea pensiilor se va face pe baza realităţii economice și oricine spune altfel „este un mare mincinos”.

„Obiectivul nostru este să creştem în continuare pensiile, să le creştem în funcţie de creşterea economică, de dezvoltarea economică. Oricine spune că poate să crească pensiile fără bani suplimentari este un mare mincinos. Pensiile sunt alimentate din contribuţia pe care o plătesc cei activi, populaţia activă. Pentru ca să crească pensiile, e nevoie de creşterea numărului de angajaţi, e nevoie de creşterea salariului mediu, în felul ăsta, crescând încasările la fondul de pensii, pot să crească şi pensiile, e simplu”, a declarat premierul Ludovic Orban.

