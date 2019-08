Simona Gherghe a anunțat că se desparte de emisiunea Acces Direct, pe care a realizat-o timp de nouă ani la Antena 1.

„De pe frontul de mamicie, as vrea sa va scriu cateva randuri. Am fost mereu sincera si, cand s-a intamplat ceva important in viata mea, am preferat sa aflati de la mine, nu din “surse”. Iata-ma, asadar, in fata unui astfel de moment.

Dragii mei prieteni, misiunea mea la Acces Direct s-a incheiat. Decizia imi apartine in totalitate si vine dupa multe nopti de nesomn. Am intrat intr-o alta etapa a vietii mele si simt nevoia unei schimbari. Au fost 9 ani plini, cu bune si cu rele, in care am invatat multe. Despre lume, despre viata, despre mine. Le multumesc colegilor care mi-au fost alaturi, in tot acest timp.

Si le urez succes, in noul sezon, caci emisiunea merge mai departe. Cat despre mine, dupa aproape 9 ani de stiri si alti 9 de divertisment si news magazine, tot ce va pot spune e ca nu voi renunta la televiziune. Este profesia mea, pasiunea mea! Dupa cum stiti, acum sunt in concediu postnatal. De fapt, sunt a copiilor mei, pentru inca o perioada 🙂 Dar ne vom revedea in curand, la ANTENA 1!

#television #antena1 #tvhost #simonagherghe”, a anunțat pe Facebook vedeta.

Trebuie amintit că Simona Gherghe a intrat în concediu de materniate în luna martie a acestui an. Locul ei a fost luat de Cristina Cioran.

