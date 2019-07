„Dacă la europarlamentare se obţinea ca la locale şi parlamentare, un scor foarte bun – peste 40%, automat se mergea pe varianta clasică, şi anume preşedintele partidului să fie candidat, dar nu suntem în această situaţie. (…) Soluţia din punctul meu de vedere e de a crea o alternativă la ce e acum la Palatul Cotroceni, un nou USR să-i spunem, o alianţă electorală pentru prezidenţiale, dar şi locale şi parlamentare între PSD ALDE şi Pro România cu cel mai bine plasat candidat. (…) Dacă vrem democraţie în partid şi dacă vrem o alegere corectă, nu putem să acceptăm să ni se impună o variantă pe care eu nu o consider câştigătoare. Câtă vreme doamna premier – cu tot respectul – de 3-4 ani, nu de ieri, azi, nu a ajuns nici măcar la jumătate din scorul partidului, nu are cum să fie candidatul PSD de succes şi nici nu are şanse să crească”, a declarat Firea, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

Ea a opinat că Viorica Dăncilă se supraapreciază.

„Doamna Dăncilă a spus că, dacă nu intră în turul 2, îşi pune mandatul pe masă. Asta mi se pare îngrozitor. E vorba doar de un om, de o carieră, nu e vorba de toată ţara, de tot partidul. Să înţeleg că noi toţi şi cei din ţară care ne-au votat şi ne vor vota împreună valorăm doar cât mandatul doamnei premier? Mi se pare că se supraapreciază”, a afirmat Firea.

De asemenea, Gabriela Firea a punctat că sunt mai mulţi responsabili pentru rezultatele la europarlamentare.

„Nu e normal să se dea vina doar pe domnul Dragnea sau pe cei câţiva colaboratori apropiaţi, pentru că, până la urmă, dacă ei greşeau atât de mult, probabil că cei 50-60 de colegi din Comitetul Executiv trebuiau (…) prin vot să îndrepte acele decizii greşite”, a mai spus Firea.

Ea a menţionat că, dacă la Comitetul Executiv (CEx) i se va indica să-şi depună candidatura la un ghişeu, o va face.

„Dacă marţi, la Comitetul Executiv, ni se indică celor care dorim să mergem undeva anume să depunem o candidatură la un ghişeu unic pentru predarea CV-urilor de candidat, voi face această înscriere, dar câtă vreme toate aceste iniţiative au fost făcute doar în public, prin declaraţii sau prin afirmaţii la Congres sau în alte foruri, eu nu înţeleg de ce pentru mine se creează un criteriu excepţional, şi anume că trebuia să mă înscriu”, a menţionat Firea.

În opinia sa, la CEx ar trebui să se discute care sunt criteriile pe baza cărora va fi desemnat candidatul pentru alegerile prezidenţiale.

„Cred că la Comitetul Executiv ar trebui să discutăm cu sinceritate şi cu toate argumentele şi să spunem şi care sunt criteriile pentru că la o şedinţă ni s-a spus de către doamna premier că va fi validat în CEx şi pe urmă în Congres posibilul candidat care stă cel mai bine în sondaje la capitolul încredere, pe urmă, când sondajele nu au ieşit cum trebuia, a afirmat că nu sunt atât de importante, ci pur orientative şi ele pot să se înşele şi introducem un alt criteriu, şi anume votul explicit al tuturor organizaţiilor, pe urmă, când s-a observat că nu există totuşi o unitate de monolit şi sunt anumite organizaţii care nu vor vota cu doamna premier, s-a introdus un cu totul alt criteriu, şi anume candidatul PSD să fie o persoană neconflictuală şi să joace un fel de rol de mamă, tată al naţiunii”, a mai spus Firea.

Gabriela Firea a mai menţionat că va propune CEx să fie un vot secret, precizând că preşedintele partidului, care e şi premier, poate la un moment dat „să acţioneze anumite butoane şi să pedepsească” organizaţiile care nu au votat cu ea.

