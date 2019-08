Oficialii au respins solicitarea lui Liviu Dragnea de a respinge alegerile din Congres. Decizia poate fi atacată la Curtea de Apel Bucuresti.

Fostul lider al PSD a depus în instanță o cerere de intervenție, în calitate de intervenient principal, în contradictoriu cu PSD, prin cabinetul avocatului Flavia Teodosoiu, pentru anularea alegerii Vioricăi Dăncilă și a lui Mihai Fifor la Congresul PSD în funcțiile de președinte, respectiv secretar general PSD, se arată în respectivul document.

Imediat au apărut și reacțiile din PSD. Florin Iordache, vechiul aliat al lui Dragnea, a declarat că fostul președinte bate câmpii.

„Este o cerere legată de funcția mea și a doamnei Dăncilă? Ați văzut contestația? Dumneavoastră ați văzut contestația? Uitați-vă la contestație. Eu vă spun că nu asta contestă”, a declarat și Mihai Fifor.

„Nu am de unde să știu (dacă Liviu Dragnea va avea câștig de cauză -n.r.). Nu asta am susținut (că ar fi ilegală alegerea Vioricăi Dăncilă în fruntea PSD -n.r.) și nici nu am ce să susțin aici, la dumneavoastră. (Liviu Dragnea -n.r.) așa a făcut, așa a considerat. Nu am un mandat să fac declarații”, a declarat avocata lui Liviu Dragnea, la ieșirea de la Tribunalul București.

