Simona Halep este în tensiune maximă în ultimele zile. O imagine uimitoare, în contextul scandalului de dopaj în care a fost prinsă Simona Halep, a apărut pe internet. Aceasta ilustrează cum au fost surprinși românca și antrenorul ei înaintea testului anti-doping de la US Open, în locul în care se presupune că a ingerat Roxadustat.

La ultimul antrenament efectuat de Simona Halep înaintea testului anti-doping la care a fost depistată pozitiv s-au petrecut mai multe lucruri bizare. Halep și Mouratoglou au fost surprinși glumind împreună și râzând cu gura până la urechi, în timp ce partenera Simonei de antrenament păstra o mimică serioasă. Așa cum s-a dovedit ulterior, Halep și antrenorul ei nici nu știau ce îi așteaptă.

Simona Halep și Patrick Mouratoglou apar râzând copios, în vreme ce belgianca Alison Van Uytvanck părea foarte abătută, pe scaunul ei. Aceasta a fost ultima sesiune de antrenament efectuată de Simona Halep înaintea meciului cu Daria Snigur.

Martorii prezenți la fața locului speculează că românca a ingerat Roxadustat chiar în timpul antrenamentului respectiv, din cauză că membrii staff-ului ar fi încurcat sticlele cu băuturi hidratante. Fanii chiar au făcut un apel la organizatorii americani să pună la dispoziția anchetatorilor înregistrarea integrală a antrenamentului, în care s-ar vedea că Simona Halep, Patrick Mouratoglou și ceilalți membri ai staff-ului beau din aceleași sticle.

„Vă rugăm să verificați materialul difuzat înainte de US Open! Simona Halep a fost văzută împărțind aceleași sticle cu membrii echipei sale, în timpul antrenamentului cu Alison Van Uytvanck”, a spus un utilizator de Twitter, sugerând că românca a fost contaminată chiar de către membrii staff-ului.

This is the practice session I was referring to. #SimonaHalep pic.twitter.com/CrngRjZcc2

— Raz (@vamoshalep) October 28, 2022