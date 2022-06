Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat vineri că decizia finală a Comisiei Europene de a recomandat ca Ucraina să primească statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, „necesită atenția sporită” a Rusiei.

„Rămâne în continuare pe un plan diferit, deși necesită atenția noastră sporită. Știm cu toții despre intensificarea din Europa și discuțiile despre consolidarea componentei de apărare a UE. Prin urmare, există diferite transformări pe care le observăm”, a spus vineri Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, fără a oferi detalii suplimentare despre acest subiect.

Comisia Europeană a recomandat vineri ca Ucraina să primească statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, a declarat președintele acesteia, Ursula von der Leyen, în timpul unei conferințe de presă, la o zi după ce Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Mario Draghi și Klaus Iohannis au făcut o vizită oficială la Kiev.

„Ucraina a demonstrat în mod clar aspirația și determinarea țării de a se ridica la înălțimea valorilor și standardelor europene”, a declarat vineri Ursula von der Leyen. În timpul declarației sale, aceasta a purtat culorile steagului Ucrainei, respectiv: un bluzer galben peste o cămașă albastră.

We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms.

Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.

And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022