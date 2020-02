De la această dată, ducii de Sussex nu vor mai avea un birou la Palatul Buckingham şi vor fi reprezentaţi de o echipă a fundaţiei lor. În următoarele săptămâni, Harry şi Meghan au în agendă o serie e evenimente oficiale, ce includ participarea prinţului la o înregistrare cu vedeta rock John Bon Jovi şi la o reprezentaţie a corului Invictus Games Choir.

Ultimul angajament oficial al prinţului Harry este participarea sa la un serviciu religios prilejuit de ziua Commonwealth of Nations în 9 martie, la Westminster Abbey din Londra. Tototdată, este prevăzut şi ca ducii să asiste în luna mai la celebrarea Jocurilor Invictus, la care vor participa foşti veterani de război, deşi o vor face cu titlu personal, în timp ce prinţul prevede să co-patroneze maratonul din Londra, care va avea loc în aprilie.

Ducele îşi va menţine rangurile militare de maior, locotenent-comandat şi şef de escadrilă, potrivit tabloidului Daily Mail, citat de Agerpres. Prinţul Harry, al şaselea în ordinea succesiunii la tron, şi soţia sa Meghan au anunţat la 8 ianuarie că renunţă la obligaţiile lor protocolare în cadrul familiei regale. Cei doi au renunţat la alocaţia regală şi trebuie să returneze unele cheltuieli publice de care au beneficiat, în special 2,4 milioane de lire sterline (2,8 milioane de dolari), bani cu care a fost renovată reşedinţa lor din Regatul Unit.

Prinţul Harry a spus că retragerea reprezintă „un act de credinţă”, subliniind că „nu exista o altă opţiune”. El a punctat că îşi dorea ca împreună cu soţia lui să poată lucra în sprijinul reginei, dar fără a primi finanţare publică. „Din păcate, acest lucru nu a fost posibil”. Harry a subliniat că el şi Meghan „nu fug”. „Marea Britanie este casa mea şi un loc pe care îl iubesc. Asta nu se va schimba vreodată”.

Interdicţie oficială de la Casa Regală

Ducele şi ducesa de Sussex trebuie să renunţe la eticheta „Sussex Royal” după ce au decis să se retragă din familia regală, scrie dailymirror.co.uk. Anunţul este devastator pentru Harry şi Meghan, care au cheltuit zeci de mii de lire sterline pentru site-ul Sussex Royal şi pentru contul de Instagram.

De asemenea, ei au căutat să-şi înregistreze Sussex Royal ca marcă globală pentru o serie de activităţi, inclusiv îmbărăcminte, papetărie, cărţi şi materiale educaţionale. În plus, ei au făcut primii paşi pentru a pune bazele unei noi organizaţii caritabile: Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex. Acum, ei trebuie să îşi schimbe brandul.

Harry a precizat că regina va avea mereu tot respectul lui şi că îi este îndatorat şi recunoscător, la fel şi familiei, pentru sprijinul arătat cuplului în ultimele luni. Prinţul a subliniat că va continua să îşi dedice viaţa susţinerii unor cauze şi comunităţilor militare.

