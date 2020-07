Corina Crețu, fost comisar european, anunță că România a pierdut de fapt bani în urma negocierilor la care a participat Klaus Iohannis zilele trecute. Dacă acum câteva luni se vorbea despre 85 de miliarde de euro de la UE fonduri structurale și de ajutor, președintele s-a întors în țară și a anunțat triumfător că România va beneficia de 80 de miliarde.

„România a obținut, de fapt, cu 5 miliarde EUR mai puțin pentru politica de coeziune ‼️

În legătură cu controversele privind Bugetul UE adoptat de Consiliul European săptămâna aceasta la Bruxelles, doresc să îmi exprim încă o dată dezamăgirea față de alocația obținută de România pentru politica de coeziune.

Concret: am pornit de la 31 miliarde EUR (sumă pe care am negociat-o în 2018 în calitate de Comisar European pentru Politică Regională) și am ajuns la 26 miliarde EUR. Deci România a pierdut aproape 5 miliarde EUR pentru politica de coeziune! E un aspect pe care îl semnalează și dl. Ion Cristoiu într-un material publicat astăzi pe blogul său.

Așa cum știți, ca urmare a eforturilor pe care le-am depus în 2018, Comisia Europeană a hotărât ca, în stabilirea Bugetului UE pentru 2021-2027 (Cadrul Financiar Multianual), să țină cont de așa-zisa ”metodă Berlin”, care calculează sumele ce revin fiecărei țări în baza Produsului Intern Brut pe cap de locuitor. Această formulă a făcut ca, în proiectul propus de Comisia Juncker, României să i se acorde o sumă cu 8% mai mare pentru perioada 2021-2027 față de Bugetul obținut pentru perioada 2014-2020.

Însă ca urmare a Consiliului European de săptămâna aceasta, România aproape că s-a întors la situația sa din perioada 2014-2020 (când aveam alocate aproximativ 24 miliarde EUR).

Păcat că nu sunt explicate lucrurile cu cifre și că se preferă, de dragul unor voturi, cosmetizarea realității. Până la urmă, românii nu câștigă nimic dacă le este ascuns adevărul”, scrie Corina Crețu pe Facebook.