Facturile la gaze și electricitate au venit ca o lovitură puternică pentru pensionari. În cadrul unui reportaj realizat de Antena 3, o pensionară din Timișoara în vârstă de 71 de ani a vorbit despre calvarul pe care îl trăiește de ceva timp.

Bătrâna a recunoscut la ce va renunţa dacă vor mai creşte mult facturile: “La viaţă!”

Mai exact, femeia susține că locuiește singură într-o garsonieră și încasează o pensie de 1.005 lei, iar fiecare leu îl calculează astfel încât să își poată plăti facturile, pentru a evita restanțele. Totodată, ea a precizat pentru sursa citată că au fost momente în care a preferat să nu mănânce pentru a plăti întreținerea.

„Îmi e greu ca e mică pensia şi nu am rămas niciodată cu restanță. Mai bine nu am mâncat şi am plătit întreținerea. Mă gândesc cu groază ce o fi la curent, la întreținere”, spune femeia.

Întrebată de Antena 3 la ce va renunța dacă facturile vor crește în continuare, femeia a dat un răspuns tragic.

„La viaţă! La ce să mai renunțăm, deja am renunţat la toate”, a spus aceasta.

În ceea ce privește meniul acesteia, femeia susține că nu a mai mâncat carne de luni de zile pentru că nu îi ajung banii, iar nepoata ei o ajută cu cartofi. Totodată, pentru a evita o factură mai mare, pensionara a dezvăluit că nici nu mai aprinde televizorul, nu mai spală la mașină și nici becurile nu le ține aprinse.

Pensionarii din România sunt ruinați

„Carne nu am cumpărat de luni de zile pentru că nu sunt bani. Mănânc ce am. Cartofi mi-a cumpărat nepoata. Nu m-am uitat la TV, n-am folosit curent, am stat în pat liniștită, n-am aprins becuri, nu am spălat”, a mai adăugat aceasta.

Referitor la ajutorul de la stat pentru a plăti facturile la căldură, femeia spune că a primit doar 35 de lei pentru a-și plăti facturile, însă nu își pierde speranța și speră că situația se va rezolva. „Poate dă Dumnezeu mai bine. Încă am speranța”, a mai adăugat aceasta.

O altă pensionară s-a trezit cu o factură de 3.000 de lei. Aceasta a declarat pentru sursa citată că nu înțelege ce fac autoritățile, în contextul în care o astfel de factură depășește veniturile lunare ale unei persoane de rând.

„Dumnealor nu sunt străini de această situație, sunt convinsă. Dacă ar avea și ei o factură care să depășească veniturile lunare, ce atitudine ar lua? Să se pună în situația noastră, a celor care stăm blocați în fața facturilor și nu știm la ce să renunțăm mai întâi”, spunea aceasta.