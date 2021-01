PNL nu a reușit să câștige alegerile parlamentare, iar Ludovic Orban a pierdut funcția de premier. Chiar și așa, liberalii rămân la șefia Guvernului prin Florin Cîțu, iar Orban este noul președinte al Camerei Deputaților. Este însă foarte aproape de a pierde șefia PNL.

Ludovic Orban pierde șefia PNL?!

Unul dintre liderii liberalilor, deputatul PNL, Florin Roman, dă semnalul. Acesta spune că poziția lui Orban în fruntea formațiunii este fragilă. După alegerile pierdute în 2020, este nevoie de „lideri puternici” în partid.

„România anului 2021 înseamnă încă suferință, deși liderii politici încearcă să imprime speranță și încredere. A început vaccinarea dar pandemia nu a trecut. Criza economică își arată colții, iar politicienii se gândesc mai mult la propriile interese, decât la agenda cetățeanului.

Intrarea in parlament a unor partide extremiste ne arată eșecul unei clase politice încremenită in trecut, dar și eșecul sistemului educational, de ani de zile. Atunci când vezi ca George Simion este cel mai urmărit politician on line al României realizezi ca sunt tot mai mulți cei care pot fi manipulați. Fenomenul AUR ar trebui sa-i pună serios pe gânduri pe cei care ii ignoră!

Cine îi ia locul lui Ludovic Orban

2021 este anul Congresului și în PNL. Pierderea alegerilor a învolburat apele in partid. Guvernul Cîţu are o misiune grea. Cea mai dificilă luptă va fi cea din interiorul guvernului, unde USR luptă cu “garda pretoriană” a lui Barna și Cioloș. În parlament se anunță o luptă pe viața şi pe moarte cu un PSD care ştie să facă opoziție la baionetă, cu un AUR deja periculos, iar PNL e luat la țintă de toți “partenerii” politici.

E nevoie ca de aer de lideri puternici, de o nouă împrospătare a imaginii partidului, pentru că lupta pentru 2024 a început deja! Bunul Dumnezeu să binecuvânteze România!”, a scris deputatul Florin Roman pe Facebook.

Sursa foto INQUAM / Sabin Cirstoveanu