Klaus Iohannis are parte de momente tensionate. George Simion a precizat că mai are nevoie de senături din 1000 de localități pentru a începe procedura de demitere a președintelui. El a anunțat și organizarea unui protest de amploare, pe model canadian.

George Simion, copreședinte AUR, anunță că membrii și simpatizanții partidului vor ieși „în stradă pentru facturi, prețuri și dreptate”. Simion vrea să copieze modelul protestului șoferilor de camioane din Canada.

„Ne lipsesc 1000 de localități unde nu avem oameni care strâng semnături! Hoții vor să dea un OUG noaptea, așa că diseară ieșim în Piața Victoriei iar, pe 27 februarie, AUR va ieși din nou în stradă pentru facturi, prețuri și DREPTATE!

Lista localităților unde nu avem oameni: https://partidulaur.ro/voluntari-uat/

Lista celor 2300 de localități unde deja se strâng semnături și numerele de telefon de la responsabili (care nu sunt neapărat membri AUR): https://partidulaur.ro/uat-acoperire/

Lăsați localitatea voastră în comentarii (inclusiv de peste hotare) și spuneți-ne dacă ne vedem duminică, 27 februarie, la Universitate, într-o coloană mare, precum în Canada.”, scrie George Simion pe Facebook.

George Simion leagă astfel protestul de campania de strângere de semnături pentru demiterea președintelui Iohannis.

Motivele pentru suspendarea și demiterea lui Klaus Iohannis

La sfârșitul anului trecut, președintele AUR a explicat motivele pentru care a început demersurile de suspendare și de demitere a președintelui Klaus Iohannis. Președintele Alianței pentru Unirea Românilor spune că motivele sunt de natură legală, constituțională și morală.

„Ma suna incontinuu lume care ma intreaba unde trebuie sa semneze pentru demiterea presedintelui. A capitulat generalul, sistemul se teme, dar sistemul nu va scapa. Mai devreme sau mai tarziu PSD va semna pentru suspendare, pentru ca nu inteleg care e logica ca PNL sa puna premier, daca PSD a castigat alegerile. M-am vazut ieri cu domnul Ciuca in Parlament si nici nu a vorbit cu mine, pentru ca era domnul Citu acolo. Domnul Citu m-a intrebat daca ii votam guvernul.

Ce se intampla acum e de noapte mintii, nu exista depunerea mandatului, asta e un „câţism”. Domnul preşedinte a fost in Egipt, apoi ieri la golf, acum este in Scotia. El trebuie suspendat, apoi demis, iar noi am initiat procedurile, de aici reactia sistemului. Noi ne-am dus de fiecare data cu propunere de prim-ministru. Ori Calin Georgescu, ori un premier independent, dar dansu nu lua in calcul. Ne va chema la consultari, dar deja a numit doi premieri, deci alegeri anticipate. Vom cere maine un punct de vedere in acest sens, pentru ca am avut un caz exact la fel in Republica Moldova, unde Constitutia este la fel, a fost scrisa cu specialisti din Romania.”, spune George Simion.