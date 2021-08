A fost publicata motivarea deciziei prin care Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat 17 achitari crunte pentru celebra procuroare Claudia Rosu. Potrivit luju.ro, este vorba despre achitarile inculpatilor pe care Rosu, pe cand era la DNA, i-a trimis in judecata pentru pretinse fapte de abuz in serviciu in legatura cu modul in care au fost facute o serie de improprietariri in judetul Calarasi.

Concret, Curtea de Apel Bucuresti a dispus in 29 iulie 2021 achitarea definitiva a celor 17 inculpati trimisi in judecata pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, printre acestia numarandu-se actualul vicepresedinte al Consiliului Judetean Prahova, Dumitru Tudone (la vremea comiterii pretinselor fapte secretar general, Consiliul Judetean Calarasi) si fostul prefect al judetului Calarasi, Jenel Serban.

Instanta de apel a mentinut practic sentinta pronuntata in 26 februarie 2020 de Tribunalul Calarasi prin care 16 inculpati fusesera achitati in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b) teza I din Codul de procedura penala – “fapta nu este prevazuta de legea penala”, iar fata de cel de-al 17-lea inculpat se dispusese incetarea procesului penal ca urmare a decesului. Singura diferenta este ca judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au modificat temeiurile achitarii, in sensul ca 11 dintre ei au fost achitati in baza art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul de procedura penala – “fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege”, iar ceilalti 6 inculpati au fost achitati in baza art. 16 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala – “fapta nu exista”. De asemenea, spre deosebire de Tribunalul Calarasi, Curtea de Apel Bucuresti a dispus achitare si fata de inculpatul decedat in timpul procesului.

Legătura neștiută cu Ludovic Orban și Olguța Vasilescu

In ceea ce priveste motivele achitarii, in decizia nr. 936/A pronuntata in 29 iulie 2021 in dosarul 1309/116/2016, Curtea de Apel Bucuresti dezvaluie ca anumiti inculpati au fost trimisi in judecata de procuroarea Claudia Rosu desi nu a existat nicio intentie din partea lor in comiterea vreunui abuz in serviciu, acestia actionnd cu buna credinta si nefacand altceva decat sa isi exercite atributiile din serviciu. De asemenea, Curtea de Apel Bucuresti arata ca, fata de alti inculpati, la dosar nu exista nicio proba privind comiterea vreunei fapte penale, asa cum a pretins procuroarea Claudia Rosu prin rechizitoriul confirmat de seful Sectiei I DNA de atunci, procurorul Gheorghe Popovici (vezi facsimil).

Sursa mentionată reaminteste ca procuroarea Claudia Rosu este autoarea unor inscenari judiciare celebre, precum dosarele lui Ludovic Orban sau Lia Olguta Vasilescu. Intre timp, Claudia Rosu a plecat din DNA la Parchetul Curtii de Apel Bucuresti, iar de curand a fost numita in calitate de personal de instruire propriu in cadrul Departamentului relatii internationale – disciplina Cooperare judiciara internationala in materie penala a doamnei Rosu Claudia-Mihaela, procuror in cadrul PCA Bucuresti, incepand cu data de 15.05.2021.