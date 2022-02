Momente dramatice la Antena 1! Nea Marin a izbucnic în lacrimi

Așadar, în ziua de marți, 1 februarie, a fost ultima difuzare a show-ului de la Antena 1, după ce proiectul îndrăgit de prezentator a ajuns la final din cauza bugetului. Nea Marin a primit un plic care venea cu o veste tristă pentru el și fanii emisiunii.

„Zi, bre, cu voce tare, ce ai pățit, ce s-a întâmplat. A primit ceva rău! Dacă nu mai vorbește, e de rău. Dar zi, bre, cu voce tare, că ne bagi în sperieți!”, au spus Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu.

„Dacă s-a terminat cu bugetul, cu totul, înseamnă că aici punem punct la „Poftiți pe la noi!”. Aici s-a terminat! Eu am presimțit-o și ascultați-mă ce vă spun eu, este ultima! Bucurați-vă de ziua asta!”, a reacționat Nea Marin.

Emisiunea a fost deja scoasă din grila de programe de la Antena 1

Trebuie menționat că emisiunea a fost deja scoasă din grila de programe de la Antena 1. Amintim că show-ul era difuzat duminică, luni și marți.

Timp de şapte sezoane, Nea Marin a pus vedetele la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie. În ziua de 6 decembrie 2021 a început ultimul sezon, care s-a terminat pe 1 februarie 2022.

Boala cruntă de care suferă Nea Mărin

Nea Mărin este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de la televizor. Acesta a reușit să îi atragă pe telespectatori prin felul lui simplu și prin carismă. Chiar dacă mereu este plin de energie, Nea Mărin are și el probleme de sănătate la fel ca orice român.

Chiar el este cel care a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă și prima oară le-a expus publicului pe vremea când filma pentru emisiunea ”Poftiți pe la noi”. Atunci, una dintre vedetele care participau la emisiune era Bianca Drăgușanu, cea care a acuzat dureri mari de gât, panicându-se foarte tare.

La momentul respectiv, Nea Mărin nu s-a lăsat impresionat de durerile vedetei și a mărturisit că el este mai bolnav decât ea și că a ajuns să scuipe sânge.

„Mai bolnav sunt eu. Maine mă duc să-mi fac analize la plămâni. Habar n-aveți prin ce trec eu. Am scuipat sânge”, declara Nea Mărin la acea vreme.

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Nea Mărin a povestit că a mers și și-a făcut analizele, iar în urma unei radiografii la plămâni a aflat că are o problemă în zona laringelui și a faringelui. Medicii i-au interzis să mai vorbească timp de o săptămână.

„N-am avut nimic grav, moștenesc de la mama un ficat care nu elimină grăsimile și am probleme. Și-a făcut toată lumea griji, am primit multe telefoane, am fost să îmi fac niște analize la Fundeni acum 20 de ani”, povestește Nea Mărin în emisiunea ”Xtra Night Show”.