Loredana Groza nu încetează să uimească cu aparițiile sale. De această dată, vedeta a apărut pe conturile de socializare în costum de baie, dar și în alte costumații, alături de o prietenă de a ei

Totodată, în una dintre imagini, aceasta are coafora total modificată și este cu zâmbetul până la urechi, deci se simte mai bine ca niciodată în pielea ei.

Amintim faptul că deși are peste 51 de ani, Loredana Groza se menține în formă. La un momendat, aceasta declara în cadrul uni interviu că nu are nicio operație estetică.

Mai exact, vedeta susține că nu a apelat nici la silicoane și nici la liftinguri și că nu ar avea timp pentru așa ceva. Totuși, ea a mai menționat că nu este împotriva operațiilor estetice și că admiră femeile care încearcă să arăta bine indiferent de vârstă și care totodată au curajul de a se transforma.

Loredana Groza nu are operații estetice

Totodată, Loredana Groza mai adăuga că există mai multe posibilități pentru shcimbări, printre care sport, dietă, dar și îngrijirire corporală. Ea preciza atunci că a avut noroc de la natură să se nască cu toate dotările, iar pentru a se menține în formă este un lucru dificil.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor.

Cu toții ne tranformăm. O femeie trebuie să fie frumoasă acum, nu să trăim din amintiri. Viața e cea mai frumoasă acum, e un dar pentru fiecare dintre noi și încerc să-mi aduc aminte mereu asta când trec printr-o situație negativă. E absolut magic că sunt aici”, spunea Loredana Groza.