LOCUL I pentru Reciclad’OR

Având cinci ani de activitate ca Organizație care Implementează Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP), rezultatele RecicladʹOR SA sunt recunoscute și apreciate pentru al treilea an consecutiv, compania bifând primul loc în Topul Firmelor din București – ediția 2022.

RecicladʹOR SA a primit trofeul pentru locul 1 la domeniul de activitate și clasa de mărime corespunzătoare în cadrul celei de-a XXIX-a ediţii a Topului firmelor din Municipiul Bucureşti, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB).

„Suntem extrem de onorați să fim prezenți pe această scenă și pe această poziție în Topul Firmelor din București, pentru al treilea an consecutiv. Reprezintă dovada faptului că toate eforturile noastre și acțiunile întreprinse în acest an au avut un impact pozitiv pe piața de profil și in cadrul economic local.

În anul 2022, am preluat responsabilitatea reciclării și valorificării pentru peste 310.000 tone de ambalaje introduse pe piață de către cele peste 800 de companii partenere, producători și importatori din diverse domenii de activitate, dar și mari lanțuri de magazine,, ceea ce ne poziționează ca și lider al pieței de profil.

Evoluția Reciclad’OR în cei cinci ani de la înființare și până astăzi este remarcabilă. Cifrele financiare, barometrul satisfacției clienților, numărul campaniilor naționale desfășurate, depășirea cifrei de UN MILION de tone deșeuri de ambalaje sunt elementele obiective ce fac dovada succesului acestui proiect.

Le mulțumesc tuturor partenerilor noștri, companii responsabile și sustenabile, pentru încrederea acordată și am certitudinea că împreună vom reuși nu doar să îndeplinim obligațiile legale, ci să aducem un aport considerabil la protecția planetei, pentru un viitor mai bun”, – Diana Cîtu, CEO Reciclad`OR.

Topului firmelor din Municipiul Bucureşti a premiat 7.251 firme, în cadrul a șapte secțiuni: servicii, comerţ, industrie, construcţii, cercetare-dezvoltare și high-tech, turism şi agricultură. Premianții au fost stabiliți potrivit unei metodologii complexe, implementate unitar la nivelul sistemului cameral, care ia în calcul indicatori cantitativi și calitativi. Toate firmele laureate sunt incluse în catalogul Catalogul „Topul Firmelor din Bucureşti”.

La ceremonia de înmânare a premiilor au participat, alături de manageri ai celor mai performante companii bucureştene, membri ai Guvernului, reprezentanţi ai administraţiei locale şi organizaţiilor neguvernamentale – asociaţii profesionale, camere de comerţ şi organizaţii patronale, dar şi reprezentanţi ai presei.

Reciclad’OR – 5 ani de excelență

În cei cinci ani de activitate, Reciclad’OR, ca și OIREP, a înregistrat o dezvoltare organică caracterizată prin:

Creșterea permanentă a portofoliului de parteneri;

Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii;

Dezvoltarea de parteneriate strategice și durabile la nivel național cu jucătorii de pe lanțul de aprovizionare specific ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

Îndeplinirea în siguranță a tuturor obligațiilor legale pentru partenerii noștri;

Respectarea în integralitate a principiilor de conduită și etică în afaceri;

Extinderea și diversificarea campaniilor de CSR.

Portofoliul de servicii Reciclad`OR include servicii specifice managementului deșeurilor de ambalaje – consultanță tehnică și legislativă în managementul ambalajelor, servicii specializate de colectare, servicii suport de raportare a datelor către AFM, workshop-uri tematice (legislație, modele de colectare, reciclabilitatea ambalajelor), traininguri specializate dedicate angajaților și desfășurate la sediul partenerilor noștri; precum și servicii care adresează proiectarea pentru reciclare a ambalajelor introduse pe piață – consultanță în eco-designul ambalajelor, servicii suport în alinierea la cerințele esențiale pentru ambalaje și standarde UE.

„Prin asigurarea accesului la un mix de servicii, dorim să asigurăm partenerilor noștri libertatea de a alege cele mai eficiente și sustenabile soluții de ambalare, în deplină concordanță cu cerințele UE, care prevăd ca până în anul 2030 toate ambalajele introduse pe piață să fie reutilizabile sau reciclabile într-un mod economic viabil. Avem la ora actuală cel mai complet și performant portofoliu de servicii pe care îl poate deține un OIREP” – Diana Cîtu, CEO Reciclad`OR.

Reciclad’OR SA este membru „International Solid Waste Association” (ISWA) și „Prevent Waste Alliance”(PWA), două dintre cele mai mari asociații de profil, specifice managementului ambalajelor și deșeurilor de ambalaje în Uniunea Europeană. Astfel, vocea României este auzită la nivel global, RecicladʹOR reprezentând cu mândrie țara noastră în cele mai prestigioase organisme internaționale din domeniu. Totodată, RecicladʹOR aduce pe plan local expertiza marilor jucători internaționali, informându-și partenerii în privința evoluției pieței de profil la nivel mondial, ultimele noutăți din domeniu și trenduri.