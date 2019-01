Consilierul judeţean PSD, Alexandru Oprea, nume vehiculat, din nou, pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a răspuns astăzi pe pagina sa de facebook, atacului făcut, ieri, de senatorul Adrian Țuţuianu care a spus că judeţul ar fi fost nedreptăţit la alocările, din economii, pe OG 28. Oprea spune că lucrurile nu stau aşa şi că alocările s-au făcut conform legii, nefiind finanţate din aceste economii obiective noi sau obiective din lista de investiţii a consiliilor judeţene, scrie Gazeta Dâmboviţei.

Oprea se referă la cel care a făcut afirmaţiile despre alocările nedrepte ca un “individ cu serioase probleme de relaţionare”. Chiar dacă nu-i pronunţă numele, sintagma Luceafărul de Micloşani face referire directă la Adrian Țuţuianu, născut în această localitate.

Iată ce scrie liderul local din Dâmboviţa despre Țuţuianu:

"Dragi dâmboviţeni,

Cu deosebit regret constat în ultima perioadă zbaterile unui individ cu serioase probleme de relaţionare la realităţile de zi cu zi ale comunităţii noastre. În lipsa unor preocupări constructive pentru comunitate, fidel principiilor sale conform cărora a calomnia e ţelul lui suprem, îşi permite să arunce în spaţiul public date, fără a avea decenţa unei minime verificări. Astfel, aflăm din văicărelile personajului ca judeţul, fără a mai beneficia de harul său binefăcator, nu mai este în graţiile nu stim cui. Nu credeam că trebuie să fii în graţiile cuiva pentru a respecta legea şi pentru a pricepe cum e cu alocările şi bugetul. Dar pentru unii, inclusiv personajul, asta e ceva de neînţeles, din categoria limbilor străine de care nu a avut parte. Concret se văicăreşte că judeţul nu a primit pe OG 28 decât 62 de milioane de lei şi că a fost discriminat pentru că a pierdut lumina care venea, ca un har divin, din Luceafărul de Micloşani.

Nimic mai fals. Concret, judeţul nostru nu a primit nici în plus, nici în minus fată de anvelopa iniţială de aproximativ 747 milioane de lei pentru 242 de obiective rămase în listă, plus cele 34 finanţate acum. Valoarea contractelor de finanţare semnate a fost de aproximativ 685 milioane lei. Economia rezultată a fost repartizată tot judeţului şi e bine că a fost aşa. Deci nu vorbim de sume în plus, în minus sau de discriminare.