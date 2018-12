Liviu Dragnea are planuri mari! Liderul PSD face dezvăluiri șocante din interiorul DNA

"Eu sunt hotărât să vorbesc în a doua jumătate a lunii ianuare despre adevîrata corupţie. Să vedem care sunt interesele tuturor. Asta la anul", a declarat Liviu Dragnea la Antena 3.

Întrebat daca a fost citata la DNA, Dragnea a răspuns: "Înca nu sunt citat, cred că mă cheamă Uncheselu".

De asemenea, liderul PSD sustine ca Laura Codruta Kovesi conduce DNA si Parchetul General din functia pe care o are, liderul PSD precizând ca in prezent au loc abuzuri mult mai mari in anchete.

"Bătalia nu e castigata. Ati vorbit de doamna Kovesi,care zicea - noi suntem DNA-. Era, de fapt, conceptul lor - noi suntem deasupra legii. Unde e Kovesi acum? La Parchetul General, de acolo conduce DNA si Parchetul General, are intalniri cu oameni din parchet si stabilesc lucruri. Lazar e tot acolo, la ICCJ structura e aceeasi. E un proces care se apropie de apogeu. Acum, la DNA, sunt abuzuri mult mai mari decat inaine. Inainte se fereau de avocati, acum urla, tipa", a declarat Liviu Dragnea la Antena 3.