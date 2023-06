Locurile la grădinițele de vară vor fi suplimentate

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a anunţat, joi, că vor fi suplimentate locurile pentru Programul „Grădiniţa de vară„, subliniind că este „de neacceptat” ca părinţii să stea la cozi, pe timpul nopţii, în vederea înscrierii copiilor.

„Am trimis astăzi o notă în teritoriu pentru a suplimenta numărul de locuri pe perioada verii în unităţile de învăţământ preşcolar, pentru că există un interes crescut mai ales în zona urbană şi, pe viitor, ne dorim ca toate aceste procese de înscriere să se poată realiza online. Consider că este de neacceptat să avem astfel de cozi, mai ales pe perioada nopţii şi trebuie să găsim soluţiile în aşa fel încât să avem o înscriere civilizată a copiilor în aceste forme de educaţie pe parcursul verii”, a afirmat ministrul, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

Ea a menţionat că în fiecare an au fost suplimentate locurile în funcţie de numărul de cereri.

„Am văzut şi eu imaginile şi mărturisesc că aceste situaţii sunt de evitat şi facem toate eforturile în acest sens. Aşa cum ştim, programul acesta, şcoala de vară, este un program susţinut de către Primărie în cazul Sectorului 3. În fiecare an, în funcţie de numărul de cereri, au fost suplimentate locurile şi domnul primar a anunţat deja că aceasta va fi situaţia şi în acest an. Am trimis de la Ministerul Educaţiei reprezentanţi care să asiste în discuţia conducerii unităţii de învăţământ cu părinţii”, a precizat Ligia Deca.

Ședință extraordinară pentru suplimentarea locurilor în Sectorul 3

Viceprimarul Sectorului 3 Lucian Judele i-a cerut miercuri edilului Robert Negoiţă convocarea unei şedinţe extraordinare de îndată pentru suplimentarea locurilor la grădiniţa şi şcoala de vară.

„Copiii şi părinţii au nevoie de locuri la grădiniţa şi şcoala de vară! Vorbim de părinţi cu joburi, de părinţi singuri şi de oameni care ar fi trebuit în momentele acestea să stea cu copiii lor, nu să sprijine gardul şcolii o zi şi-o noapte înainte de începerea înscrierilor. Este inadmisibil ca în anul 2023 să fie nevoie ca părinţii să aştepte la poarta unităţilor de învăţământ începerea înscrierilor, doar pentru a putea prinde un loc liber pentru copilul lor”, a scris Lucian Judele, pe Facebook.

Ulterior, Robert Negoiţă a anunţat că a contactat, miercuri, conducerea Inspectoratului Şcolar, care a comunicat că este dispusă să găsească soluţii pentru suplimentarea numărului de locuri în creşele şi grădiniţele din Sectorul 3.

Fondurile suplimentare sunt asigurate

Negoiţă a explicat că autoritatea locală a asigurat deja fondurile necesare pentru orice suplimentare de locuri.

Conform reprezentanţilor autorităţii locale, numărul de locuri disponibile pentru antepreşcolari şi preşcolari a fost stabilit de Inspectoratul Şcolar Bucureşti, nu de Primăria Sectorului 3, în urma consultărilor cu fiecare grădiniţă sau creşă care s-a înscris în program. Modalitatea de înscriere – dosar fizic – a fost stabilită de Inspectoratul Şcolar Bucureşti, deşi Primăria Sectorului 3 a cerut găsirea unei soluţii moderne de înscriere online.

Înainte cu puţin timp de începerea perioadei de înscrieri s-a suplimentat numărul de locuri de la 1.200 la 1.455 şi, în funcţie de disponibilitatea fiecărei unităţi de învăţământ şi a Inspectoratului Şcolar, numărul va creşte, au adăugat reprezentanţii autorităţii locale.