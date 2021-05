Lidia Buble nu a fost invitată la nunta lui Dani Oțil

Într-una dintre postări, Lidia Buble a atașat piesa „Disfruto”, ale cărei versuri sunt următoarele:

„Vreau să îți dau un sărut / Să-mi pierd timpul cu tine / Să-ți păstrez secretele / Să am grijă de momentele tale / Să te îmbrățișez / Să te aștept, să te ador / Să am răbdarea ta / Nebunia ta este știința mea. / Îmi place, să te privesc / Fiecare mișcare / Viciu ce am / O plăcere să te preșuiesc / Să nu te uit niciodată / Să-ți dau ție timpul meu / Nu te voi dezamăgi / Cu tine eu vreau să îmbătrânesc”.

Cine a fost prezent la eveniment?

Răzvan Simion și Dani Oțil, prieteni încă din școală, nu au putut fi separați nici în timpul fericitului eveniment. Matinalul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a fost îmbrăcat la patru ace și a postat o fotografie cu Daliana Răducan, noua sa iubită.

Cei doi sunt împreună din vara anului trecut. Totuși, relația lor a devenit publică abia recent, după ce au fost surprinși împreună în Istanbul, după despărțirea de Lidia Buble. Amintim că Daliana Răducan a făcut parte din echipa „Visuri la cheie”, emisiunea de la PRO TV, fiind arhitect și designer de interior.

Cea care a făcut dezvăluirea identității noii iubite a lui Răzvan Simion a fost chiar fiica acestuia, Ianca. Aceasta a făcut o fotografie cu Daliana Răducan și a publicat-o pe rețelele de socializare.

„Îmi place să mă descriu ca având un ochi de artist și un ochi de arhitect riguros, fiind în același timp creativ, dar cu un accent imens pe fiecare detaliu important. Scopul meu este să găsesc locul dulce dintre exuberanță și simplitate – căutând confort, circulații fluide, detalii, armonie, simetrie și tehnologie discretă”, se descrie iubita vedetei pe site-ul său.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Razvan Simion (@futuristul)

Sursă foto: Facebook Lidia Buble