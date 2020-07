Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit, dar viața i-a adus din nou împreună. Cei doi au apărut din nou pe platourile TV, după anunțul despărțirii.

Lidia Buble a încasat-o în direct

Lidia Buble a preferat să vorbească în timpul emisiunii mai mult cu Dani, dar nu a fost deloc menajată. Răzvan a stat departe de cei doi și doar a completat.

Lidia Buble și Răzvan Simion au trecut printr-un moment stânjenitor astăzi. Aceștia s-au întâlnit pentru prima dată, într-o emisiune, după anunțul despărțirii, lucru ce a stârnit curiozitatea tuturor.

Artista a fost invitată în platoul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani” pentru a-și promova noua piesă. Deși amândoi au încercat să se comporte normal, nu prea le-a reușit. Dacă cei doi foști iubiți au fost emoționați, nici Dani Oțil nu s-a lăsat mai prejos și asta pentru că el fost cel care i-a luat interviul artistei, moment în care Răzvan Simion l-a taxat și i-a spus că este pus într-o mare dificultate.

”Ești pentru prima oară în ultimii ani într-o mare dificultate să formulezi întrebări”, i-a spus Răzvan Simion lui Dani Oțil. ”Stai liniștit că am făcut interviu și cu Mihaela Rădulescu”, i-a replicat imediat Dani.

Momentul în care s-a lăsat liniștea

Întrebată ce reprezintă noua piesă, Lidia Buble nu a ezitat să răspundă că este vorba despre o „relație neîmplinită”, răspuns care a părut că l-a deranjat pe Răzvan Simion. Dani Oțil a încercat să-și apere colegul de emisiune. ”Îți priește viața după…. pandemie”, a spus Dani, completat imediat de Lidia.

”Da, sunt foarte bine, sunt fericită. Mă intimidezi foarte tare în dimineața asta”. Momentul a fost urmat de o pauză în platou. Toți cei prezenți fiind vizibil emoționați din cauza situației ciudate în care au fost puși.

”Eu te intimidez? Suntem doar doi prezentatori că dacă eram mai mulți, era mai ușor. Vrei să-ți pună altcineva întrebările?”, a spus Dani Oțil care a continuat să facă dezvăluiri despre Lidia.

Oțil spune că Lidia Buble are multe oferte in străinătate și că ar putea pleca din țară. Impresarii din America de Sud sunt cei mai insistenți. Blonda a negat însă plecarea. „M-au contactat foate mulți producătproi din afară. Nu am să plec. Am fost căutată de foarte mulți producători. Piesa merge bine.”, a mai spus Lidia.