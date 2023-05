Liderul deputaţilor UDMR: Orice minister poate fi comasat cu alt minister

”Eu din câte ştiu negocierile vor începe în zilele următoare. Ce este cert, vom începe negocierile şi vom vedea. Dacă vorbim de comasare, atunci vorbim de comasare la nivel principial şi atunci înseamnă că orice minister poate fi comasat cu alt minister”, a precizat liderul deputaţilor UDMR în emisiunea Proiect de ţară: România.

Csoma Botond a arătat că, ”dacă vrem un Guvern mai suplu, putem discuta despre comasare, dar nu doar Ministerul Sportului”.

”În principiu suntem de acord să avem o discuţie aşezată, punctuală, pe comasare. Atunci discutăm de toate ministerele. Suntem de acord cu o discuţie pe comasare. Vom vedea la negocieri în ce registru vom discuta”, a arătat deputatul UDMR.

Întrebat dacă UDMR vrea să rămână la guvernare sau ar putea ieşi din coaliţie, Csoma Botond a precizat: ”Noi dorim să guvernăm pentru binele acestei ţări, vom vedea la negocieri, nu ne dorim să părăsim acest guvern”, adăugând că ”negocierea de fond nici nu a început”.

Sorin Grindeanu susține comasarea unora dintre ministere

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, consideră necesară o reducere a numărului de ministere și comasarea unora dintre ele. „Dacă tot vorbim de ordonanţă cu reduceri de cheltuieli, hai să începem şi de la reduceri de ministere”, a afirmat acesta.

„Eu susţin o reducere a numărului de ministere. Eu am 7 secretari de stat la Ministerul Transporturilor. Am spus-o şi preşedintelui meu de partid, Marcel Ciolacu, şi am spus-o şi prim-ministrului, dacă tot vorbim de ordonanţă cu reduceri de cheltuieli, hai să începem şi de la reduceri de ministere, nu doar secretari de stat.

Să ştiţi că eu ştiu foarte bine cum s-a făcut această hartă a secretarilor de stat. Sunt vreo 200 acum, urmare a negocierilor celebre. Şapte secretari de sunt, nu doar la transporturi, care oricum e unul dintre cele mai mari ministere. Uitaţi, şapte secretari de stat la MIPE (Ministerul Investiţiilor şi proiectelor Europene – n.r.), şapte secretari de stat la Mediu”, a afirmat Sorin Grindeanu duminică, la Digi 24.

În context, acesta a arătat că Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului poate funcţiona foarte bine în Ministerul Economiei, în timp ce Ministerul Familiei se poate comasa cu Ministerul Sportului.

Grindeanu: Sunt totuşi anumite componente care în mod clar pot fi reduse, dincolo de numărul de secretari de stat

„Nu văd de ce am avea un Minister al Antreprenoriatului, Turismului ş.a.m.d. când poate să funcţioneze foarte bine, aşa cum a funcţionat, în Ministerul Economiei. De asemenea, mi se pare foarte mult să existe un Minister separat Familie, Tineret, poate Familie, Tineret şi Sport.

Eu am spus, sunt totuşi anumite componente care în mod clar pot fi reduse, dincolo de numărul de secretari de stat. Şi susţin punctul ăsta de vedere. L-am spus acum două zile la Constanţa, alături de Adina Vălean (comisarul european pentru Transporturi – n.r.), şi-l voi susţine zilele următoare la posibilele negocieri.

Chiar cred că se poate, vă spun. Conduc un minister cu şapte secretari de stat, trei PSD, trei PNL, unul UDMR. Cam mult”, a subliniat Sorin Grindeanu.