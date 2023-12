Liberty Galați ar putea deveni strategic pentru România. Mai exact, Guvernul României ia în considerare declararea drept strategic a celui mai mare combinat siderurgic din țară.

Totul, pentru a îndeplini condițiile de eligibilitate în cadrul proiectului STEP. Dezvăluirea a venit din partea europarlamentarului Dan Nica.

STEP reprezintă Platforma „Tehnologii strategice pentru Europa”. Este răspunsul Uniunii Europene la necesitatea de a stimula investițiile în tehnologiile critice de pe continent.

Obiectivul proiectului STEP constă în consolidarea, stimularea și orientarea atât a fondurilor existente, cât și a celor noi din cadrul Uniunii Europene către investiții în tehnologii avansate și digitale, precum și către domeniile ecologice și biologice din UE.

Totodată, proiectul vizează susținerea și îndrumarea către persoanele capabile să implementeze aceste tehnologii în sfera economică.

Europarlamentarul Dan Nica, care este originar din Galați, spune că în cadrul STEP s-a obţinut introducerea şi a industriilor care contribuie la realizarea echipamentelor și a construcțiilor necesare pentru instalațiile cu emisii zero.

„În cadrul negocierilor pe directiva STEP care prevede finanțarea pentru industriile cu emisii zero de bioxid de carbon am reușit introducerea și a industriilor care contribuie la realizarea echipamentelor și a construcțiilor necesare pentru instalațiile care au emisii zero de bioxid de carbon.

Am preluat lista Net-Zero Industry Act (NZIA) care spune că Guvernele pot decide care activități sunt strategice”, a precizat europarlamentarul PSD.