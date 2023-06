Purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal (PNL), Ionuț Stroe, și-a exprimat marți, într-un interviu acordat Prima News, părerea pozitivă despre actuala coaliție. El a subliniat că Partidul Liberal nu a pledat niciodată pentru scoaterea UDMR de la guvernare.

Stroe a precizat că, odată cu reducerea preconizată a numărului de ministere în viitorul Executiv, este nerealist să ne așteptăm la păstrarea aceluiași număr de ministere sau a unor ministere deținute în guvernul precedent.

“Vreau să stabilim din capul locului că PNL a considerat că actuala coaliţie a guvernării a fost una foarte bună. Niciun moment nu am cerut scoaterea de la guvernare a UDMR. Dacă liderii acestei formaţiuni politice vor forţa un astfel de scenariu şi înţeleg că exprimându-se public nu fac altceva decât să întărească această linie, nediscutată în interior, nu vom avea cum să oprim noi această opţiune. Nouă ne-ar plăcea ca toate aceste discuţii să le purtăm în interiorul coaliţiei şi eventualele condiţii, condiţionări, discuţii referitoare la un portofoliu sau altul să le purtăm în plan intern. Aceste discuţii continuă şi mai mult decât atât, după consultările de la Palatul Cotroceni partidele coaliţiei se vor aşeza din nou la masa dialogului pentru a stabili viitoarea configuraţie a Guvernului”, spune acesta.

Liberalii au opțiunea de a respecta protocolul

Purtătorul de cuvânt al liberalilor a mai spus că prima opţiune a liberalilor este respectarea liniei şi sensului protocolului.

“Prima noastră opţiune a liberalilor, am spus-o tot timpul, a fost şi rămâne respectarea liniei şi sensului protocolului pentru că în momentul de faţă putem vorbi mai puţin despre litera protocolului pentru că acest guvern se va redimensiona, va fi unul mult mai mic. Această linie a protocolului şi a sensului protocolului are avantajul că ne-ar permite nouă în momentul de faţă un transfer foarte rapid al funcţiilor în guvern, lucru pe care l-am spus din capul locului, ne dorim să fie o tranziţie foarte rapidă, să nu fie niciun fel de sincope în funcţionarea Guvernului şi să avem un Guvern funcţional săptămâna asta”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al PNL.

Reducerea numărului de ministere, o mișcare asumată de partenerii de guvernare

Ionuț Stroe a mai spus că partenerii de guvernare și-au asumat reducerea numărului de ministere.

“A doua opţiune este renegocierea protocolului şi această variantă are ca principal beneficiu această reducere a numărului de ministere asumată de toţi cei trei parteneri. Acum, evident că noi suntem gata să purtăm discuţii pe ambele variante, dar există o condiţie, cea a unor negocieri rapide care să asigure o corectă şi profesională reprezentare a fiecărui partid în parte în noua structură de Guvern. Nu poţi să ai pretenţia menţinerii numărului actual de ministere sau a unor ministere pe care le aveai şi în guvernarea trecută”, a mai afirmat Ionuţ Stroe.