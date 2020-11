Lia Olguța Vasilescu a lansat un atac fără precedent la adresa Guvernului, desființându-l pe premierul Ludovic Orban pentru una dintre măsurile luate în urmă cu câteva zile.

„Anul trecut, exact in aceasta perioada, Guvernul Orban inchidea magazinele Casei de Comert Unirea, prin blocarea conturilor acesteia, pe motiv ca „vremea Gostaturilor a trecut”. Acolo isi vindeau marfurile DOAR producatorii romani.

Anul acesta se inchid pietele. De maine. Prin cea mai cretina hotarare adoptata pana acum de vreun guvern. Se inchid pietele, dar raman deschise supermarketurile care ofera fix aceleasi conditii.

Rezultatul?

Mai multi oameni se vor inghesui in spatii mai putine si vor fi mai expusi virusului, iar producatorii romani sau firmele mici care aveau tarabe prin piete vor da faliment. Marfurile se strica, oameni sunt concediati, societatile comerciale care detin pietele, in majoritate ale primariilor si deci ale statului, vor avea pierderi majore.

Nu exista om lucid, zdravan la cap si nevirusat politic care sa fi inteles logica aceastei hotarari a CNSU si a guvernului. Toti asteapta sa se schimbe. Dar guvernul nu o schimba, fiindca e campanie si nu vrea sa recunoasca faptul ca a facut o prostie. Si prefera sa o lase sa produca efecte care distrug oameni si firme. Politia, ISU si Jandarmeria nu stiu cum sa o aplice. Ok, scoti in afara pietelor, pe strazi, fara mese, comerciantii de fructe si legume, dar ce te faci cu comertul de lactate si carne care se facea in piete? Ca mesele din piete sunt din beton, au cate jumatate de tona fiecare si nu se muta peste noapte…

Vinzi branza direct pe trotuar? Sau halca de porc? Pai si DSV ce zice? Dar OPC? Mai mult, sunt interzise si pietele volante, adica vanzarea pe te miri unde…

Ludovic, trezeste-ti ministrii la realitate! Pun pariu ca in ultimii zece ani nu au mai calcat prin vreo piata, altfel nu ar fi putut elabora norme atat de tampite!”, a scris Lia Olguța Vasilescu.