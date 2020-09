Lia Olguța Vasilescu este pusă pe fapte mari și anunță o lovitură de proporții. Ea vrea să-l aducă pe Dracula la Craiova. Liderul PSD țintește atragerea turiștilor străini cu un proiect care dacă va fi pus în aplicare va fi cu siguranță o adevărată bombă pentru oraș.

„Dracula este, potrivit tuturor sondajelor realizate la nivel internațional, cel mai puternic brand al Romaniei și cel mai în măsură să asigure un număr mare de turiști străini.

Vom construi la Craiova unul dintre cele mai importante parcuri tematice din Europa!

#cusiguranțăDraculaPark”, a anunțat pe Facebook, Lia Olguța Vasilescu.

Despre acest proiect ea a mai dat detalii și cu alte ocazii.

„Craiova are argumente pentru a atrage turistii, iar in urmatorii ani va mai avea inca unul: cel mai mare parc de distractii din Romania si in primele 10 din Europa. Un proiect initiat deja si intitulat Dracula Park, pentru care partea de documentatie este realizata. Castelul lui Vlad, casa bantuita, casa vrajitoarelor, roata panoramica si multe alte obiective vor pune cu siguranta parcul de distractii craiovean pe harta marilor parcuri tematice europene. Dracula este, potrivit tuturor sondajelor realizate la nivel international, cel mai puternic brand al Romaniei si cel mai in masura sa asigure un numar mare de turisti straini.

Unde? Zona in care va fi construit parcul de distractii este situata in partea de N-V a orasului, in vecinatatea Colegiului Tehnic Constantin D Nenitescu, pe terenul unde se afla in prezent Parcul Cornitoiu. In cursul anului 2014, Primaria Municipiului Craiova a derulat lucrari de executie pentru proiectul „Amenajare Canal Cornitoiu – Tronson III” cu scopul asanarii zonei si eliminarii mirosurilor neplacute care deranjau cetatenii ce locuiau in vecinatatea acestui canal”, a spus Lia Olguța Vasilescu.