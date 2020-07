Lia Olguța Vasilescu promite craiovenilor proiecte peste proiecte dacă o vor vota la Primărie. Ultima postare se referă la construirea unui spital de pediatrie de la zero. Nu va fi un spital obișnuit pentru copii, susține liderul PSD.

„In mandatul meu de primar am construit un spital municipal nou si am reabilitat si dotat cu aparatura moderna spitalele de Neuropsihiatrie si Boli Infectioase. Sanatatea ramane, in continuare, pe primul loc in lista mea de prioritati. Proiectul pe care il propun craiovenilor este de a construi un spital de pediatrie de la zero, care sa completeze infrastructura pentru sanatate ridicata in ultimii ani, in curtea Maternitatii, unde s-a construit si o clinica de Hematologie complet noua. Doua etaje din acest spital vor fi ocupate de o sectie de maternitate noua si un etaj cu sali de operatii. Nu va fi un spital obisnuit pentru copii! Va fi un imens loc de joaca unde micutii nostri se vor putea tratata in conditii de exceptie!”, a notat pe pagina sa de Facebook, Lia Olguța Vasilescu.

Într-o altă postare, aceasta face alte și alte promisiuni.

„Ca primar m-am concentrat mult pe locurile unde cetatenii isi pot petrece timpul liber. Am reabilitat parcul Romanescu, Gradina Botanica, centrul istoric, am construit doua stadioane si baze sportive in cartiere sau unitati scolare. Craiova are argumente pentru a atrage turistii, iar in urmatorii ani va mai avea inca unul: cel mai mare parc de distractii din Romania si in primele 10 din Europa. Un proiect initiat deja si intitulat Dracula Park, pentru care partea de documentatie este realizata. Castelul lui Vlad, casa bantuita, casa vrajitoarelor, roata panoramica si multe alte obiective vor pune cu siguranta parcul de distractii craiovean pe harta marilor parcuri tematice europene. Dracula este, potrivit tuturor sondajelor realizate la nivel international, cel mai puternic brand al Romaniei si cel mai in masura sa asigure un numar mare de turisti straini.