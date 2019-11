Lia Olguța Vasilescu a explodat pe pagina sa de Facebook. Ea a susținut că noul Guvern abroga OUG 114/2018 și liberalizează din nou piața pentru gaze și energie. „Vor urma creșteri de prețuri la toate produsele, în cascadă!”, a avertizat Olguța Vasilescu.

„Ce țeapă au luat românii care au votat dreapta in mai, crezând in mesajul mincinos ca PSD a crescut veniturile, dar au crescut mult si prețurile… PSD a crescut veniturile, dar si puterea de cumparare a crescut cu 30 la suta, adica majorarile de pensii si salarii au acoperit inflatia si cresterile de prețuri, iar in buzunarele romanilor au ramas cu 30 la suta mai multi bani. In acelasi timp, a stopat cresterea pretului la energie si gaze, prin plafonarea tarifelor, in celebra OUG 114/2018. Ce face noul Guvern? Abroga OUG 114/2018 si liberalizeaza din nou piata pentru gaze si energie. Vor urma cresteri de preturi la toate produsele, in cascada!”, a comentat liderul PSD.