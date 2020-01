Lia Olguța Vasilescu și-a început cariera politică la 16 ani, în 1991. Atunci s-a înscris în Partidul România Mare condus de Corneliu Vadim Tudor.

La doar 19 ani, Lia Olguța Vasilescu ajungea preşedintele Organizaţiei de Tineret România Mare Dolj. Din 2000 până în 2004 a fost şi purtător de cuvânt PRM. În anul 2000 a obţinut primul mandat de parlamentar, fiind deputat de Dolj până în 2008.

În 2007, Mircea Geoană, pe atunci președinte al PSD, a făcut anunțul care l-a cutremurat pe Vadim: Lia Olguța Vasilescu părăsește PRM pentru PSD. Lia Olguţa Vasilescu era nemulţumită că nu primise o funcţie serioasă de conducere în PRM. După ce și-a spus nemulțumirea, Vadim a ieșit la atac. El a desființat-o în repetate rânduri pe cea care până atunci îi fusese protejată.

Text cu dedicație pentru Lia Olguța Vasilescu

Mutarea Olguței Vasilescu l-a enervat la culme pe Corneliu Vadim Tudor, care i-a dedicat un text foarte dur acesteia.

„LICHEAUA SAPTAMINII: L.O. Vasilescu e pusa pe confiscari de morti. N-a putut sa confiste craniul lui Mihai Viteazul? Nu-i nimic, a confiscat trupul neinsufletit al lui Costica Stefanescu!

Incredibil cit de urit imbatrineste fata asta, Lia Olguta Vasilescu! (In poza e bruneta, dar intre timp si-a schimbat culoarea, asa cum a schimbat si partidul – e blonda.) Are numai idei timpite. Ea pretinde ca e patrioata (locala) si se forteaza sa aduca in Cetatea Baniei tot ce vrea muschiul ei. A incercat, acum un an, sa mute craniul lui Mihai Viteazul, de la Minastirea Dealu la Craiova. Pretextul era foarte subtire: cica acolo, la Craiova, s-ar fi nascut Voievodul. Aiurea. El s-a nascut in Tirgul de Floci, din Baragan. A fost, mai tirziu, Ban al Craiovei, dar asta e cu totul altceva.

Nimic nu contează în fața ambiției bolnave a tovarășei Vasilescu!

Nu stia ea, L.O. Vasilescu, ce sa mai pindeasca, ce sa mai nascoceasca. Si a venit pleasca: a murit fotbalistul Costica Stefanescu! Nici nu s-a racit bine si, vorba aia, pachet la Craiova, rapid! Toata lumea stia ca trupul neinsufletit al fostului capitan al Nationalei va fi depus, o zi (joi), la Casa Fotbalului, din Capitala. Asa era normal, pentru cineva care debutase la Steaua si avea admiratori si in Bucuresti, care ar fi dorit sa depuna o floare, sa-i aduca un ultim omagiu. Aiurea! Nimic nu conteaza in fata ambitiei bolnave a tovarasei Vasilescu!

Aceasta s-a inhaitat cu cea de-a doua nevasta a celui decedat si ambele s-au razboit cu prima nevasta, fosta dansatoare, mama copiilor lui Costica Stefanescu. Ce a iesit, se vede. O tiganie. O paduchelnita. La adapostul tainei, pe furis, sicriul a fost dus, glont, la Craiova. Ce rusine! Ia-l acasa, Vasileasco, daca vrei sa te faci stapina si pe vii, si pe morti. Ceva bun pentru orasul ala n-ai facut – numai scandaluri si ifose de toapa. Pe ce punem pariu ca o sa-ti rupi gitul? De la ce? De la afaceri, bautura si… barbati! Cine vrea s-o injure in direct o poate face la telefonul 0722131707 – nu prea raspunde ea, ca se da cucoana mare, are slugi”, scria atunci Vadim pe Facebook.

