„Exemplu diaspora. SV 32, Bruxelles (no pun intended). Deci intra in sectie 1673 persoane (si ca prezenta, si pe liste suplimentare), iar PV-ul zice, nonsalant, 5324 voturi valide plus 17 nule. Mno…” —-preluare de la Ionut Apahideanu”, a scris Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.