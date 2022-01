Aproape oricine cumpără varză. Este ieftină și gustoasă. În plus, poate fi folosită în diverse rețete delicioase și simple, precum varza calită sau varza murată, nelipsită de pe mesele românilor iarna.

Pe scurt, varza este leguma cumpărată de oameni în aproape orice anotimp. Vara, studenții aleg să facă o salată plină de legume lângă friptură, iar toamna mamele își așteptă copiii de la școală cu varză călită, dulce.

Dacă ți-am făcut deja poftă și vrei să mergi la magazine să cumperi varză, să știi că nutriționiștii se bucură de alegerea ta. Această legumă ieftină are o mulțime de beneficii asupra organismului uman.

Beneficiile verzei. Leguma ideală pentru oamenii bolnavi de ulcer

Varza este plină de fitonutrienţi, vitamine (A, C, K) și antioxidanţi naturali care previn apariţia cancerului şi a bolilor de inimă prin neutralizarea radicalilor liberi.

Sucul obţinut din frunzele proaspete de varză este eficient în tratarea ulcerului gastric deoarece are efect de cicatrizare. Proprietăţile sale medicale se datorează mucilagiilor, sulfului, sărurilor de potasiu, plus alte substanţe chimice benefice din varză. În plus, varza are efect alcalinizant, neutralizând aciditatea gastrică.

Lichidul minune se obține rapid din câteva frunze proaspete de varză, puse într-un storcător. Nu ai nevoie de nimic altceva.

De asemenea, mămicile care au dureri de sâni din cauza alăptatului pot pune peste piept câteva frunze de varză, uşor înmuiate în apă căldă. Acestea au efect antiinflamatorii şi eliberează substanţe chimice care ameliorează durerea.

În plus, varza conţine vitamina C, atât de necesară în sezonul rece, și este o sursă de betacaroten, care protejează vederea de diverse afecțiuni medicale, precum cataracta.

Dacă totuși nu ești un mare fan al verzii, să știi că rafturile magazinelor sunt pline de legume benefice organismului uman. De exemplu, morcovii, în compoziția lor intră o mulțime de substanțe nutritive.

Morcovii, leguma minune recomandată de medici

Rezultatele unor analize de laborator recent au demonstrat că o persoană care consumă regulat morcovi are un risc scăzut de a dezvolta boli cardiovasculare. Fitonutrienții și antioxidanții acționează împreună pentru a menține sănătatea inimii. De asemenea, betacarotenul din morcov este un puternic antioxidant natural, care ajută organismul uman să lupte împotriva radicalilor liberi și menține buna funcționare a inimii.

În plus, datorită betacarotenului, mineralelor și vitaminelor A, C și K din morcovi, această legumă are diverse efecte pozitive asupra organismului uman. De exemplu, dacă mâncăm des morcovi putem preveni cancerul, să ne menținem sub control glicemia și colesterolul.

De asemenea, acest produs alimentar îmbunătățește memoria și digestia. Așa că elevii pot alege să ronțăie câteva felii de morcovi în perioadele în care se pregătesc pentru examenele importante.