Legile care distrug presa și viața privată: Introducerea unor astfel de soluții este profund nedemocratică

Noua lege trimisă acum la Senat (camera decizională) instituie în România supravegherea și interceptarea convorbirilor private de pe rețelele de socializare( FB, Instagram etc) și aplicațiile de mesagerie (WhatsApp, Telegram, etc) si toate astea sub egida “siguranței naționale”. Noile prevederi au fost introduse de Guvernul Cîțu în plus față de proiectul inițial și nu respectă nici obligațiile de transpunere a directivei europene, nici normele constituționale.