Florin Jianu, membru al Parlamentului României, a anunțat că a depus o inițiativă legislativă menită să încurajeze spiritul antreprenorial în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani. Pentru adolescenții cu inițiativă…

Acesta a explicat că propunerea sa a pornit de la o constatare simplă: în prezent, un tânăr poate să lucreze legal de la 16 ani, dar nu are posibilitatea de a-și înființa propria firmă.

Jianu și-a exprimat speranța că această inițiativă va avea succes și că adolescenții vor putea să își creeze firme de exercițiu, ceea ce le-ar oferi o oportunitate de a dobândi experiență în domeniul afacerilor.

Totodată, el a atras atenția asupra ratei ridicate a șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, subliniind că mulți dintre aceștia nu sunt încadrați în nicio formă de angajare și nu apar în statisticile oficiale.

În cadrul evenimentului de lansare a lucrării „Indexul Antreprenoriatului Românesc 2025”, Jianu a comparat situația României cu cea a unor state din sudul Europei, precum Spania și Grecia, care în trecut se confruntau cu rate îngrijorătoare ale șomajului în rândul tinerilor. Acesta a subliniat că, în prezent, România se află într-o situație similară, ceea ce face ca măsurile de sprijin pentru tinerii antreprenori să fie și mai necesare.

„În calitate, acum onorantă, de membru al Parlamentului României, am depus în această săptămână o inițiativă legislativă care să susțină spiritul antreprenorial în grupa de vârstă 16–18 ani. Am plecat de la o realitate simplă, aceea că un tânăr poate să lucreze de la vârsta de 16 ani, dar nu poate să-și facă o firmă – și am avut această inițiativă legislativă. Sper să fie cu succes, astfel încât această categorie de vârstă să poată să-și creeze o firmă, chiar dacă aceste firme sunt de exercițiu.

Poate datele oficiale nu sunt îngrijorătoare când ne uităm la ele, în ceea ce înseamnă rata șomajului ca atare, pe întreaga populație, dar când ne uităm pe această categorie 15–24 ani – sunt tineri care nu se regăsesc în nicio formă de ocupare, angajare, în nicio statistică oficială, iar lucrurile devin îngrijorătoare. Acum niște ani de zile ne uitam la Spania, la țările din sudul Europei, Grecia, care aveau rate îngrijorătoare, iar acum ne cam batem cu aceste țări la această categorie de vârstă”, a menționat Florin Jianu, la evenimentul de lansare a lucrării „Indexul Antreprenoriatului Românesc 2025”.