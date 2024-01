Pe 16 ianuarie, reprezentantul Nick Wilson a introdus inițiativa legislativă numită House Bill 269. Demersul a fost introdus în Comitetul Camerei Reprezentanților din Statele Unite, conform informațiilor furnizate de Newsweek.

Potrivit Kentucky General Assembly, proiectul de lege are ca obiectiv eliminarea termenului „verișor primar” de pe lista relațiilor familiale considerate incestuoase în stat. De asemenea, amendamentul propus ar reduce gravitatea infracțiunii de incest în unele cazuri. Ea ar urma să fie clasificată ca o infracțiune de clasă D. Excepție vor fi situațiile în care implică o persoană cu vârsta sub doisprezece ani. În acest caz ea va fi considerată o infracțiune de clasă C.

Nick Wilson a participat la Survivor

Nick Wilson este cunoscut pentru victoria sa în sezonul 37 al emisiunii de televiziune Survivor în 2018. El a participat și ulterior în sezonul 40. Acest a fost ales în anul 2022 în Districtul 82 al Camerei Reprezentanților din Kentucky.

Conform legislației actuale a statului, incestul este definit ca o relație sexuală cu un membru al familiei. Este cazul părintelui, copilului, bunicului, nepotului. Mai este vizată și relația cu un străbunic, strănepot, unchi, mătușă, nepot, nepoată, frate, soră, verișor primar, strămoș sau urmaș.

Se dorește legalizarea incestului între verișorii primari

Propunerea lui Wilson vizează eliminarea termenului „verișor primar” de pe această listă.

Reacțiile la această propunere au fost variate Eliza Orlins, avocat din New York și fost concurent Survivor, a numit proiectul de lege „cu adevărat nebunesc”. Orlins a împărtășit opinia sa într-un videoclip TikTok. Ea a îndemnat urmăritorii să-și contacteze cunoscuții din Kentucky pentru a-și exprima opoziția față de această propunere legislativă.

Curtea Supremă a Statelor Unite a decis să anuleze cauza istorică Roe vs. Wade

Un alt subiect a stârnit controverse în 2022. Atunci, președintele SUA, Joe Biden, a reacționat după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a decis să anuleze cauza istorică Roe vs. Wade din 1973. În urma acesteia s-a recunoscut dreptul la avort. Președintele american s-a declarat atunci profund afectat de această decizie. El a spus că ceea ce s-a întâmplat este o cruzime.

Președintele SUA a cerut Departamentului de Sănătate să se asigure că pastilele contraceptive sunt disponibile pentru toți cetățenii americani. Acest demers l-a considerat necesar deși statele încearcă să le restricționeze.

Decizia Curții Supreme a SUA cu privire la avort revocă precedența stabilită în cazul ‘Roe v. Wade’ din 1973, care asigura dreptul la avort și legaliza avorturile la nivel național.