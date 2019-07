Pe 29 octombrie 2018 a avut loc inaugurarea mult așteptată, iar începând cu luna aprilie toate cursele Turkish Airlines aterizează și decolează de aici. Compania aeriană este recunoscută pentru serviciile de foarte bună calitate pe care le oferă, iar dinspre București spre Istanbul sunt programate trei curse pe zi, avioanele fiind aproape pline de fiecare dată. Costul biletului, dus-întors este de aproximativ 180 de euro, dacă nu ați prins vreo promoție, iar zborul durează mai puțin de o oră.

Cu toate acestea, este recomandat ca înainte de decolare să nu mâncați nimic, pentru că stuarții și stewardesele de la Turkish vă vor servi mâncare din belșug și cu siguranță veți dori să vă bucurați de ea. Compania turcă Do & Co asigură cateringul, ceea ce deja reprezintă o garanție a calității. Peste 4000 de angajați lucrează în ture, non-stop, pentru a pregăti preparate proaspete, pentru mai mulți clienți de talie internațională, printre care și Turkish Airlines. Produsele sunt alese cu mare atenție și pregătite sub îndrumarea unor chefi școliți la cele mai prestigioase instituții gastronomice din lume.

Nu aveți cum să vă plictisiți

Odată ce ați aterizat la Istanbul, oraș cu o populație cât cea a întregii Românii, adică de 16 milioane de locuitori oficial și de 20 de milioane în mod real, vă veți putea bucura de o vacanță așa cum vă doriți. Nu puteți fi dezamăgiți pentru că Istanbulul vă oferă experiențe pe toate gusturile: istorie la fiecare pas, croaziere de lux pe Bosfor, peisaje superbe, prețuri rezonabile când vine vorba de shopping și tot felul de delicatese culinare, de la care nu vă veți putea abține. Mai mult decât atât, miliardarii turci au construit și un fel de Disney Land. Vialand Theme Park este locul unde amatorii de senzații tari se pot bucura din plin de ele, o zi întreagă, pentru aproximativ 25 de euro. Parcul de distracții face parte dintr-o construcție imensă, denumită Isfanbul, care include și un mall cu toate brandurile de haine și de mâncare de tip junk food, plus hotel, la etajele inferioare, cu camere gigantice, extrem de curate și de bine întreținute.

Cele mai delicioase preparate culinare

Dacă sunteți doar în tranzit prin Istanbul și aveți o escală de câteva ore, nu veți simți cum trece timpul. Noul Aeroport Internațional are un duty free foarte mare, unde veți găsi toate brandurile de lux, la prețuri ceva mai mici decât în magazine. Dacă aveți bilet la business class, ați dat lovitură, fiindcă odată ce ați pășit în lounge-ul care vă este pus la dispoziție, veți crede că ați ajuns în raiul culinar. Aici vă veți putea relaxa în fotoliile comode, citind presa internațională, în timp ce gustați din preparate delicioase care vă sunt pregătite pe loc. Dacă vreți să faceți un duș fierbinte sau rece aveți această opțiune și în lounge-ul la care aveți acces sau dacă vreți să înoptați în aeroport, Yotelul vă așteaptă cu camere aranjate în cele mai mici detalii.

Cum a luat naștere Aeroportul Internațional Istanbul

Licitația pentru construirea aeroportului a avut loc pe 3 mai 2013 , iar termenul de finalizare este 2030. Proiectul este alcătuit din patru etape de construcție, prima fiind deja un real succes. Aeroportul are acum capacitatea de 90 de milioane de pasageri, dar va ajunge la 200 și atunci va fi într-adevăr cel mai mare din lume. Costul total al proiectului este de aproximativ 7 miliarde de euro, excluzând costurile. Consorțiul turc de la Cengiz-Kolin-Limak-Map-Kalyon a câștigat licitația și a fost obligat să plătească guvernului 26,142 miliarde de euro, inclusiv taxa pe valoarea adăugată pentru un contract de închiriere de 25 de ani începând cu anul 2018.

Așadar acest proiect de succes este unul realizat în parteneriat public privat. După finalizarea completă, aeroportul va avea 6 piste, peste 300 de destinaţii, acces feroviar interconectat, 3 blocuri tehnice, 1 turn de control al traficului aerian si 8 turnuri de control la sol. Va include de asemenea, spaţii VIP Lounge, un duty free imens, o parcare interioară și exterioară cu o capacitate de 70.000 de mașini, un centru medical, stații de salvare și de pompieri, clădiri de garaj, hoteluri și centre de conferinţe, centrale electrice, instalații de tratare a apei și a deșeurilor.

Deja o parte dintre acestea se regăsesc în Aeroportul Internațional Istanbul deja funcțional, unde dacă ai escală nici nu vei simți cum trece timpul, iar dacă ai puțin timp la dispoziție între zboruri, vei regreta că n-ai putut rămâne mai mult să te bucuri de tot ceea ce oferă acest aeroport modern, dotat cu tot ce-ți dorești.

CIFRE CIFRE

53.000

metri pătrați măsoar zona duty free din noul Aeroport Internațional Istanbul

451

de camere are hotelul construit în interiorul aeroportului

146

de destinații pot fi accesate acum prin intermediul Aeroportului Intenațional Istanbul

2022

este anul în care se va finaliza și etapa a doua a noului aeroport

