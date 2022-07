Lucian Bode argumentează că pensiile polițiștilor și jandarmilor NU sunt pensii speciale

Ministrul de Interne a explicat de ce pensiile militarilor nu sunt pensii speciale. Conform celor spuse de Lucian Bode, militarii sunt în timpul activității blocați în anumite activități, iar legiuitorul a considerat că la finalul carierei militarii beneficiază de o pensie ocupațională, nu pe bază de contributivitate.

„În cadrul ședinței de guvern ministrul Muncii a prezentat o notă de informare, nu un memorandum, nu un act normativ. În cadrul discuțiilor, o poziție diferită de cea a ministrului Muncii am avut și eu, și ministrul Apărării. Am spus foarte clar – am citit de mai multe ori articolul 215 din PNRR – reforma sistemului public de pensii – și nicăieri nu am înțeles, dar absolut nicăieri, nu am înțeles că e vorba despre pensii militare.

Doi – am definit și am arătat ce înseamnă pensie de serviciu, ce înseamnă pensie ocupațională, din ce motiv a fost ea introdusă prin legea 223, care au fost argumentele legiutorului când a venit și a spus că militarii, jandarmii, polițiștii și așa mai departe sunt în timpul activității blocați în anumite activități și legiutorul a considerat că la finalul carierei militarii beneficiază de o pensie ocupațională, de serviciu, care nu este pe principiul contributivității, ci pe principiul stabilit de legiutor, în cazul nostru media ultimelor șase salarii”, a declarat Lucian Bode.

De asemenea, ministrul a spus că nicio pensie ocupațională nu este mai mare decât veniturile înregistrate

„În cazul pensiilor speciale, pe lângă pensia din sistemul public, cetățeanul beneficiază și de o indemnizație, ceea ce clar se poate considera un venit special la pensie”, a completat Bode.

Ministerul Muncii spune că Apărarea și Internele se opun revizuirii pensiilor militare

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale susține că a elaborat un Memorandum, care are ca scop îndeplinirea jalonului din PNRR pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale. Potrivit acestuia, până la sfârșitul trimestrului IV 2022, România trebuie să întreprindă demersurile necesare pentru finalizarea „cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale”.

Conform PNRR, acestea vor fi reformate pe baza unor soluții care să vizeze corectarea inechităților dintre beneficiarii acestor categorii de pensii și beneficiarii din sistemul public de pensii din punct de vedere al aspectului contributivității, luând în considerare și jurisprudența Curții Constituționale. Noul cadru legislativ nu va permite crearea unor noi categorii de pensii.

„Întrucât pensiile de serviciu reglementate prin statute profesionale sunt considerate contrare fundamentului regimului de pensionare, prin noua reglementare se intenționează să se introducă noi criterii și condiții concrete de exercitare a dreptului la pensia de serviciu, care au ca efect o redimensionare a cuantumului acestora. Noua redimensionare a cuantumului pensiilor de serviciu nu va echivala cu exproprierea beneficiarilor de pensii de serviciu. Recalcularea pensiilor de serviciu nu echivalează cu o restrângere a unui drept constituţional, ci se impune pentru restrângerea cheltuielilor bugetare”, arată Ministerul Muncii.