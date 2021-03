Actrița Laura Cosoi a intrat in pielea unei veritabile ”femme fatale”, sub bagheta echipei proiectului ”Transformări radicale by Jovsky Studio”, coordonate de Adrian Perjovschi, hairstylist-ul specializat în transformări radicale de look.

„Laura este definiția femeii fatale, este extrem de feminină și de sexy, iar în ultimul timp, ea și-a ținut ascunse natural aceste calități sub haina de mamă de două fetițe. Cu această transformare ne-am dorit să punem în valoare, sub cea mai tare lumină, calitățile ei provocatoare.

A fost un drum superpalpitant, cu o super echipă.”, a declarat Adrian Perjovschi, coordonatorul echipei din care au făcut parte, la acest episod, Andra Manea – make-up artist, Eniko Szanto – stilist și Dacian Foldi – The Storyalist – fotograf.

Laura Cosoi a intrat cu naturalețe și firesc în rolul de femeie fatală, de care recunoaște că i-a fost teribil de dor.

Laura Cosoi, cucerită de propunerea lui Adrian Perjovschi

”A fost o întâlnire de care m-am bucurat atât cu look-ul, cât și cu sufletul. Mi-a fost foarte dor de oamenii din echipa Jovsky Studio pe care îi admir și care îmi sunt buni prieteni de foarte mult timp, mi-a fost dor de un proiect foto atât de frumos și mi-a fost dor de mine într-o ipostază atât de senzuală.

Recunosc că, în perioada de maternitate, am făcut foarte puține lucruri pentru mine, așa cum era și firesc, iar propunerea lui Adrian Perjovschi a fost ca o evadare într-o lume frumoasă și lipsită de griji.”, a povestit Laura Cosoi care a cucerit pe toata lumea prezentă la transformare cu magnetismul ei.

Cu o relație de prietenie de peste 15 ani, Laura Cosoi și hairstylist-ul Adi Perjovschi au lucrat de multe ori împreună, în mai multe proiecte fotografice și de televiziune.

”Adi Perjovschi este un avangardist, mereu a fost înaintea vremurilor cu propunerile lui de look. Întotdeauna el a dat trendul în tunsori și coafuri la noi în țară și a avut curjul să inventeze, să se joace cu părul găsindu-i cea mai potrivită expresie. Ador ceea ce face și este un om atât de bun!”, a mărturisit Laura Cosoi.