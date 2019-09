Sebastian Dobrincu, azi în vârstă de 21 de ani, este cel mai tânăr milionar din Silicon Valley, realizat prin propriile puteri, conform topului Forbes al celor mai bogați antreprenori sub 30 de ani.

S-a născut în Botoșani și a fost pasionat de calculatoare și IT încă din fragedă pruncie. Părinții lui nu i-au prea înțeles pasiunea și nu sperau ca el să pornească pe acest drum. La 11 ani și-a găsit primul job, intrând pe Twitter, la o companie americană producătoare de iahturi care avea nevoie de un site nou.

Managerii l-au recomandat mai departe și, la 16 ani, avea deja un CV impresionant, cu care a ajuns în fața lui Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, și în biroul lui Tim Cook, boss-ul companiei Apple.

La 7 ani lua primele lecții de programare și dezvoltare de software. Zece ani mai târziu, până să termine liceul, a reușit să creeze prima sa companie – Storyheap – care azi e liderul platformelor de content marketing în social media.

Și acest om, care credea că le are pe toate, a decis să-și condimenteze viața cu ceva muzică. Geniu în IT și inovare, Sebastian Dobrincu își încearcă norocul în muzică. Milionarul în dolari, stabilit la Los Angeles, are acum o piesă scrisă de Marius Moga.

Sebastian Dobrincu își anunță lansarea în showbiz, iar prima lui piesă a fost compusă de cel mai popular compozitor de la noi în acest moment, anunță Pro TV.

”Mă bucur să lucrez cu Sebastian Dobrincu, omul și artistul, care a ajuns până aici prin propriile puteri la o vârstă la care alții de-abia încep. Am decis să ne unim forțele și să creăm împreună un concept muzical care să-i pună în valoare vocea și talentul, pe care le-a ținut ascunse până acum. Așa a ieșit On Your Mind, un single cu super vibe”, a declarat Marius Moga, conform sursei citate.

